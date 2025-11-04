Un farmacéutico leonés demuestra que las medicinas hechas con piedras mágicas en la Edad Media funcionan

El facsímil del incunable sobre remedios hechos con piedras y minerales y, en pequeño, el autor del estudio.

Sulfato de hierro para tratar la anemia, pomadas de azufre contra la sarna, remedios con base de cobre o zinc como antisépticos para los herpes y un largo etcétera de tratamientos hoy en día plenamente vigentes en la industria farmacéutica pero que tienen su origen antes de la Edad Media. El farmacéutico y doctor en Ciencias Joaquín Carrasco Fernández da vida a un ingente estudio en el que demuestra que los cientos de remedios caseros recogidos en un incunable datado en el año 1500 que se conserva en la biblioteca capitular de la Real Colegiata de San Isidoro tienen una base científica con plena validez en el siglo XXI.

Este martes se ha presentado en el Museo de la Colegiata la publicación que recoge el facsímil del cuarto volumen del herabario conocido como el Hortus Sanitatis -Jardín de la salud-, una obra datada hacia el año 1500 que tuvo un notable impacto en el desarrollo de la medicina natural. En concreto, el volumen aborda la geofarmacia, recogiendo así un sinfín de datos sobre el uso curativo de compuestos inorgánicos procedentes de minerales y rocas.

Gracias al apoyo del propio museo y de la Fundación Monteleón que ha sido mecenas del proyecto, el farmacéutico Carrasco Fernández lograba impulsar su tesis doctoral que bajo el título de 'Zoofarmacia, Geofarmacia y Criptopaleontología en el incunable Hortus Sanitatis' demuestra la base científica de los remedios caseros de la Edad Media para tratar enfermedades. Al facsímil le acompaña una traducción del volumen en castellano y el propio estudio del autor.

El reto de la traducción en 1997: abreviaturas y palabras en árabe

Para conocer el origen de este ingente trabajo hay que remontarse a 1997, cuando el por entonces rector de la Universidad de León encargó al latinista Hipólito Riesco realizar una primera traducción de la obra para hacer un regalo a la comunidad universitaria. Fueron semanas de intenso trabajo para convertir al castellano una obra llena de abreviaturas y términos en árabe que no había sido traducida a lenguas modernas desde 1539, cuando se realizó la última traducción al francés. El trabajo «descomunal», recuerda Riesco, se retomaba ya entrado el siglo XXI cuando, en 2012, conoció a Joaquín y comenzaron juntos a trabajar en el incunable para realizar una traducción completa que acompañara al estudio científico del contenido.

Porque el objetivo del autor era abordar desde una base científica los remedios descritos en el volumen y comprobar si estos eran reales o simplemente un «copia y pega» de autores anteriores, ya que, como explica el prólogo de la obra, no es más que «una recopilación de todos los tratados anteriores a 1500 que recoge los conocimientos que había en la época para que la gente que no podía acceder al médico pudiera hacer estos remedios utilizando recursos que se pueden encontrar en la naturaleza».

A raíz del estudio Joaquín Carrasco ha podido comprobar que esos remedios tienen «un fundamento químico farmacológico» y por ello son «aprovechables y utilizables» hoy en día para paliar dolencias.

La particularidad del volumen Lapidibus es que recoge remedios procedentes de minerales a diferencia de otros que hablan de plantas, mucho más recurrentes en la medicina actual. Para el autor era importante «eliminar esa connotación esotérica de las piedras relacionada con la terapéutica. Separar esa parte mágica que siempre ha acompañado a los remedios hechos con minerales e intentar explicar con base científica su uso».

Y así lo ha hecho en un completo trabajo que se podrá adquirir junto al facsímil y la traducción en el propio Museo de San Isidoro y en librerías y que pone en valor un incunable «vanguardista en su época» que fue traducido a tres idiomas -inglés, holandés y francés- y que lo convirtió en un «best seller de la Edad Media».

Ampliar El autor en la presentación del facsímil, el estudio y la traducción. Quién es Joaquín Carrasco Fernández El autor del trabajo es licenciado en Farmacia por la Universidad de Salamanca y doctor en Ciencias por la Universidad de Zaragoza. Su tesis doctoral lleva por título 'Zoofarmacia, Geofarmacia y Criptopaleontología en el incunable Hortus Sanitatis '. En la actualidad es farmacéutico titular en León compaginando su actividad laboral con su papel como investigador. Es autor de diversas publicaciones científicas y ha sido invitado por la Geological Society of London, una de las entidades europeas más prestigiosas. Es coautor de diferentes obras sobre medicina, farmacia y naturaleza.