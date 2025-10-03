leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Antonio Pereira.

Antonio Pereira, el leonés que conquista la cultura de México

La Universidad de Guadalajara organiza una semana cultural dedicada a la obra del escritor leonés

Leonoticias

Leonoticias

León

Viernes, 3 de octubre 2025, 11:10

Comenta

Del 6 al 9 de octubre, la Universidad de Guadalajara (México), la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco Juan José Arreola y el Centro Documental de Literatura Iberoamericana Carmen Balcells, con la colaboración de la Fundación Antonio Pereira, organizan una semana cultural dedicada a la obra poética y narrativa del escritor leonés y universal Antonio Pereira.

A lo largo de esos días se desarrollará una serie de actividades con conferencias, mesas redondas, coloquios o proyecciones de audiovisuales en el que participarán estudiantes relacionados con licenciaturas en letras hispánicas y escritura creativa, profesores, investigadores y público en general que desee asistir a los actos.

Un espectáculo sobre la vida y obra del poeta

Así mismo, el colofón final, el jueves 9, lo pondrá el espectáculo poético-narrativo-musical sobre la vida y obra de Pereira contando en primera persona con la voz de Juan Carlos Mestre y la música del acordeón de Cuco Pérez. Se trata de un espectáculo donde el humor, la ironía, la nostalgia y la semblanza se entrelazan de un modo original y singular para recorrer la vida y obra de Pereira.

La actividad se complementa con entrevistas en radios, televisión y prensa impresa y digital por parte de los intervinientes en los actos con el fin de que la divulgación de la obra de Pereira se extienda a otros ámbitos literarios mejicanos y con el acto de donación de las obras completas de Pereira al Centro Documental de Literatura Iberoamericana Carmen Balcells.

La Fundación Antonio Pereira ha editado, con motivo de este simposio, una antología de poemas y cuentos del escritor titulada '64 caballos' y prologada por la profesora e investigadora de la Universidad de Guadalajara Cecilia Eudave. La edición consta de una tirada de 400 ejemplares con los que se obsequiará a los participantes en los actos de la semana cultural sobre Pereira.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una disputa familiar en un pueblo de León acaba con una denuncia por lesiones e injurias
  2. 2 Así son los seis baños públicos y gratis que ya funcionan en los barrios de León
  3. 3 PP y Vox se unen para tumbar una consulta popular por la autonomía leonesa
  4. 4 El «caos» de Buscyl en León: pérdida de viajes, retrasos y exceso de aforo en el alfoz
  5. 5 Hallazgo en el alfoz de León: encuentran una pila bautismal de la Edad Media
  6. 6 Arde un nuevo contenedor en la capital de León en menos de 24 horas
  7. 7 El Monoloco cierra al tráfico el paseo del Parque
  8. 8 Mercado medieval de las Tres Culturas y Sanguijuelas del Guadiana este jueves en León
  9. 9 Calles cortadas al tráfico el domingo por la romería de San Froilán a La Virgen del Camino
  10. 10 Las brigadas de la Junta sofocan un incendio declarado en Toreno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Antonio Pereira, el leonés que conquista la cultura de México

Antonio Pereira, el leonés que conquista la cultura de México