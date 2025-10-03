Antonio Pereira, el leonés que conquista la cultura de México La Universidad de Guadalajara organiza una semana cultural dedicada a la obra del escritor leonés

Del 6 al 9 de octubre, la Universidad de Guadalajara (México), la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco Juan José Arreola y el Centro Documental de Literatura Iberoamericana Carmen Balcells, con la colaboración de la Fundación Antonio Pereira, organizan una semana cultural dedicada a la obra poética y narrativa del escritor leonés y universal Antonio Pereira.

A lo largo de esos días se desarrollará una serie de actividades con conferencias, mesas redondas, coloquios o proyecciones de audiovisuales en el que participarán estudiantes relacionados con licenciaturas en letras hispánicas y escritura creativa, profesores, investigadores y público en general que desee asistir a los actos.

Un espectáculo sobre la vida y obra del poeta

Así mismo, el colofón final, el jueves 9, lo pondrá el espectáculo poético-narrativo-musical sobre la vida y obra de Pereira contando en primera persona con la voz de Juan Carlos Mestre y la música del acordeón de Cuco Pérez. Se trata de un espectáculo donde el humor, la ironía, la nostalgia y la semblanza se entrelazan de un modo original y singular para recorrer la vida y obra de Pereira.

La actividad se complementa con entrevistas en radios, televisión y prensa impresa y digital por parte de los intervinientes en los actos con el fin de que la divulgación de la obra de Pereira se extienda a otros ámbitos literarios mejicanos y con el acto de donación de las obras completas de Pereira al Centro Documental de Literatura Iberoamericana Carmen Balcells.

La Fundación Antonio Pereira ha editado, con motivo de este simposio, una antología de poemas y cuentos del escritor titulada '64 caballos' y prologada por la profesora e investigadora de la Universidad de Guadalajara Cecilia Eudave. La edición consta de una tirada de 400 ejemplares con los que se obsequiará a los participantes en los actos de la semana cultural sobre Pereira.

