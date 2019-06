La Fundación Cerezales Antonino y Cinia presenta un ambicioso programa de verano Música, teatro, talleres, todo es posible en la Fundación Cerezales este verano. 34 actividades culturales gratuitas para todos los públicos, llenarán los meses de julio y agosto en Cerezales del Condado LEONOTICIAS León Viernes, 21 junio 2019, 21:05

El programa de verano de la Fundación en el que han trabajando durante los últimos meses ya está disponible en su página web. Con Encerezados 2019, FCAYC cumple ya 11 veranos compartiendo con toda la comarca, y con el resto de la provincia, un gran repertorio de actividades que van desde la mejor música, los mejores y más variados espectáculos de títeres y una selección de talleres para adultos, jóvenes y niños desde los 3 años de edad, que profundizarán en las áreas que la Fundación se esfuerza por hacer su bandera: el arte, la expresión, la creatividad, la programación, la ciencia, el conocimiento para el respeto del entorno, los saberes comunes, la convivencia entre humanos y no-humanos, la fotografía, las estrellas y mucho más.

Exposiciones 'El espacio entre las cosas'

En cuanto a las exposiciones, durante el periodo que comprende Encerezados 2019, se podrá visitar hasta el día 14 de julio 'El espacio entre las cosas', de la artista asturiana Irma Álvarez-Laviada. Este proyecto artístico ha supuesto la creación de piezas inéditas producidas con el impulso de la propia FCAYC, y con la colaboración de Finsa, empresa de transformación de la madera, como partner tecnológico.

Irma Álvarez-Laviada se plantea como entre el taller de la artista y la sala de exposiciones, ocurren acciones donde las obras de arte se relacionan de forma diferente con esos espacios. De esta manera, se ha propuesto intervenir de manera específica en la sala de exposiciones, para presentar otras relaciones sensibles en torno a la idea de espacio. Esta es una de las líneas de trabajo desarrolladas con mayor profundidad a lo largo de su trayectoria. En «El espacio entre las cosas» afronta el desafío de señalar la cualidad del espacio-sitio a través de una situación que incide en que cuanto nos rodea es transitorio.

El día 28 de julio se inaugurará 'Mesuras', una exposición comisariada por Jorge Blasco, curador externo a FCAYC. En esta exposición se plantea como hay todo un territorio callado que pide su propia forma de ser medido por métodos poéticos (también políticos), una forma que las herramientas de medición comunes no alcanzan a detectar. De ahí que el arte entre en juego para la mesura de lo intocable, de lo que se sabe pero se escapa de las manos.

En El vértigo de las listas Umberto Eco habla de «las listas visuales», aquellas imágenes que muestran listas de cosas o personas que de una manera virtual continúan fuera del marco y siguen manifestándose más allá de la frontera del mismo, listas narrativas y ensayísticas que tienden al infinito.

Hay muchas cosas que no se pueden medir positivamente y que necesitan ser inmersas en una poética especial que permita interpretar qué miden y cómo se miden: no todo es mensurable de la misma manera, más aún cuando mesurar es también pensar sobre algo analizándolo. Este matiz de significado se trae a este montaje con toda la intención como uno de los ejercicios básicos de la práctica artística y las prácticas que se mueven en sus cercanías, ya que no se puede enumerar algo que escapa a nuestro control y denominación.

Este proyecto expondrá, entre otras muchas piezas, cartas topográficas al óleo del Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, herbarios de plantas artificiales de Alberto Baraya, la obra de Asunción Molinos Gordo, Lara Almarcegui y un descampado en la ribera del Ebro; la obra Scrambling de Jorge Ribalta o La película Shelters de Lúa Coderch. Todas estas obras representan procesos que hablan - expresamente o no- del verbo mesurar y del sustantivo mesura de una manera u otra, alejados de las normalizaciones de nuestro tiempo, y más cercanos a lo peculiar ya sea en sí mismos o por el paso de los años.

Talleres didácticos 20 talleres gratuitos

El ciclo comienza el día 8 de julio con el ciclo de talleres de verano, que ya son una cita ineludible para cientos de personas que se acercan desde dentro y fuera de la provincia hasta Cerezales del Condado. Este año la Fundación propone 20 talleres gratuitos dirigidos tanto a adultos como a jóvenes y niños desde los 3 años de edad. Las temáticas son muy variadas este año, dedicando más espacio al sonido, las artes escénicas, la ciencia, la fotografía, el comic, la programación o el arte textil, con los mejores expertos.

Entre ellos destacan el artista Antonio Ballester; la educadora Mónica Montoya; el diseñador de interacción Sergio M. Galán Nieto; o el colectivo Menhir, formado por la artista visual Coco Moya y el músico Iván Cebrián.

La gran novedad este año es el taller Extra Local, que llevarán a cabo Jesse MacCormick y Khoi Nguyen, profesores, investigadores y arquitectos afincados en Nueva York. El taller, que estará enfocado a estudiantes de arquitectura pero que tendrá cuatro sesiones abiertas al público, explorará el acto de hacer, los materiales de construcción y la política, en el contexto de la España rural y la economía posterior a la crisis. El taller se centra en el potencial de un material de construcción experimental derivado de un contexto local (adobe). Se propone un diálogo entre técnicas de construcción tradicionales, arquitectura contemporánea, y expertos en conservación y restauración digital.

ARTtítere 2018 Hong Kong, China...

Desde 2009 la Fundación acoge el Festival de Teatro de Títeres y Objetos, que se desarrolla durante las tardes de los viernes del mes de agosto y por el que pasan más de mil personas cada año.

El programa para el 2019 acercará hasta Cerezales a cuatro compañías, dos nacionales y dos internacionales, con propuestas muy diversas. La primera representación correrá a cargo de Puppentheater Plansjet, una veterana compañía originaria de Flandes (Bélgica), cuya propuesta es un original y bellísimo espectáculo popular de títeres bailarines de madera, realizados por ellos mismos y que interpretan instrumentos tradicionales como la gaita, la zanfoña o el tamboril. El otro espectáculo internacional viene desde Hong Kong, China, con Sky Bird Puppet Group y su especáculo Chinese Tradition, donde hacen un recorrido por los principales estilos de títeres tradicionales de China: marionetas, títeres de guante y varillas.

Los asistentes también podrán disfrutar de otras dos compañías nacionales cuyos espectáculos aúnan distintas técnicas e instrumentos artísticos, como la presencia del actor, el títere, los objetos o la pintura. Al igual que en los años previos, se llevarán a cabo dos talleres para niños de 6 a 12 años relacionados con el festival ARTtítere.

Vertical 875 - JazzFestival 2019 A partir del 3 de agosto

El tradicional festival de Jazz que lleva celebrándose en la Fundación Cerezales desde 2008 comienza a abrirse a otras propuestas musicales innovadoras, y por eso a partir de este año ha cambiado su nombre por Vertical 875, y comienza a ser un festival de Jazz y mucho más. Este año sorprenderá con una selección de bandas muy especial, con formaciones internacionales.

Comienza el día 3 de agosto con The Bob Collective, un octeto nacido en Barcelona pero establecido en Amsterdam. El grupo apuesta por una nueva visión y por la aportación de diferentes estilos de música afroamericana, expresada a través de la métrica y de melodías cantables que se entrelazan. En Cerezales presentarán algunas piezas de su segundo disco, a punto de ser publicadas.

Slow is Possible es una banda portuguesa que visitará Vertical 875 el 10 de agosto. Este sexteto de jazz se autodescribe como un grupo de música de cámara contemporáneo. Sus composiciones tienen una fuerte influencia cinematográfica, fruto de un especial interés por el cine experimental. Son una banda poco convencional en la combinación de timbres, al combinar dos instrumentos melódicosm saxofón y violonchelo, dos instrumentos armónicos, guitarra y piano, asociados con el contrabajo y la batería.

Por su lado, Ermanno Panta & Banda Zeitun, aportará el sabor mediterráneo al festival. Este siciliano afincado en Formentera, cuya música ha sido descrita como una «deliciosa amalgama de sonoridades llegadas de la música tradicional siciliana, el jazz y el flamenco», presentará su último disco Isla Musa en Cerezales del Condado.

El ciclo se cierra el 24 de agosto con Trizak, el proyecto musical de Julen Izarra (saxos soprano y tenor), Jon Piris (contrabajo) y Hasier Oleaga (batería). Con la improvisación como base, la banda quiere ser un punto de encuentro donde poder interpretar la música compuesta por sus componentes aunque siguiendo los caminos desconocidos de la improvisación.

Otras actividades Emocionantes citas

Otro concierto más completará la propuesta musical de este verano: Crudo Pimento, el 27 de julio. Se trata de la propuesta musical del artista, productor y luthier Raul Frutos junto a Inma Gómez, fotógrafa y promotora musical. Esta original banda emplea instrumentos de fabricación casera y afinaciones imposibles (palo de una cuerda, marímbula de hojas de sierra, sartenes y cacerolas sujetas con cuerdas y pinzas de tender), no dejarán a nadie indiferente.

Por su lado, el cielo de verano, volverá a acaparar todas las miradas, en una noche, la del 8 de agosto, dedicada a aprender sobre las constelaciones de la mano de José Vicente Casado y Ana Ma Ordoñez, especialistas en astronomía.

El viernes 9 de agosto se acercará hasta Cerezales del Condado la escritora María Sánchez, que presentará su nuevo libro Tierra de Mujeres. A partir de las historias familiares de la autora y de reflexiones sobre ciencia y literatura fruto de sus lecturas, Tierra de mujeres viene a llenar un vacío en el debate actual sobre feminismo y la situación de la España rural. La presentación irá seguida de un coloquio junto a Charo García, ganadera de ovino, y Gabriel Villota Toyos, profesor de Comunicación Audiovisual en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).

Este verano también habrá tiempo para el deporte en FCAYC con una carrera de orientación que se llevará a cabo el sábado 10 de agosto. Como en otras ocasiones, estará organizada en colaboración con el Club ALCON Orientación que lleva desde el año 1990 promocionando el deporte de orientación en la provincia de León.

Por último, y como cada año el grupo de teatro permanente de la Fundación, Teatro Candela, va a representar dos obras al público. En esta ocasión, el 14 de agosto, representarán: La vieja dama y Arriba y abajo.