Valdepielago aborda la situación de la mujer durante el franquismo Cartel del evento. La historiadora leonesa Beatriz García ofrece una conferencia este sábado 27 de julio a partir de las 19.30 horas LEONOTICIAS Valdepielago Martes, 23 julio 2019, 10:56

La historiadora leonesa Beatriz García ofrece, este sábado 27 de julio a partir de las 19.30 horas, una conferencia abordará la situación de la mujer durante el franquismo. El evento tendrá lugar en el Ayuntamiento de Valdepielago

Beatriz García Prieto, es graduada en Historia y personal investigador en el Área de Historia Contemporánea de la Universidad de León.

La mayoría de sus trabajos de investigación giran en torno al estudio de la mujer contemporánea. El espacio temporal en que suelen estar centrados es la primera mitad del siglo XX y el espacio físico, la provincia de León. Estos estudios abarcan diferentes cuestiones entre las que se pueden destacar las siguientes: los avances logrados por las mujeres en ámbitos como la educación, el trabajo, la cultura y la política; los estudios biográficos de algunas de las pioneras leonesas en el mundo científico y laboral; la participación de la mujer en la guerra civil; la represión política, social, económica, laboral, de conducta y comportamiento, etc., llevada a cabo por el franquismo contra el género femenino; el papel de la mujer dentro de las instituciones y organizaciones del régimen franquista, destacando la Sección Femenina; etc. El resultado de estas investigaciones se ha expuesto en distintas publicaciones y en comunicaciones y ponencias en varios Congresos, Coloquios y otros encuentros científicos en los que ha participar en distintos puntos de la geografía española.

Involución en derechos y libertades

En esta conferencia tratará de abordar la situación de la mujer durante el franquismo, teniendo muy en cuenta el gran frenazo que supuso el golpe de estado y la guerra civil a los avances obtenidos por el género femenino durante la II República; y más importante aún, la involución en derechos y libertades que tuvo que sufrir la mujer tras el establecimiento de la dictadura del general Franco. Esta importante temática la expondremos en dos grandes apartados, intrínsecamente unidos, por un lado, la represión moral, ideológica y de comportamiento que padecieron todas las mujeres españolas, independientemente de su condición política o social; y, por otro lado, la represión física o psicológica que solo sufrieron las mujeres republicanas, que no seguían los principios del «Movimiento Nacional» o que estaban ligadas a la República por su relación con afectos a dicha causa.