Música y video-creación se unen el jueves en la actuación de 'Trilitrate' en el Musac El 22 de agosto continúa en el patio del Musac el ciclo de conciertos 'Galicia sumergida' con la actuación de esta formación de música acústica acompañada de videocreación en tiempo real LEONOTICIAS León Miércoles, 21 agosto 2019, 11:08

El jueves 22 de agosto a las 22:00 horas continúa en el patio del MUSAC el programa de conciertos 'Galicia Sumergida' con la actuación de la formación viguesa Trilitrate, un proyecto que abarca música acústica y video-creación en tiempo real, una composición colectiva que tiene como fin crear, en cada actuación, una experiencia inédita.

Los sonidos de esta formación desafían cualquier categoría y abren nuevos senderos en la música acústica, desdibujando las líneas existentes entre la composición y la improvisación y revelando influencias de estilos tan alejados entre sí como la música clásica, , el hardcore, el post-rock o el noise. Interpretan además música étnica original dentro de un universo propio.

Trilitrate se formó en Vigo en el año 2012, y el año siguiente grabó su primer disco, Faláchesme na Man. Tras un intenso periodo de festivales, actuaciones y colaboraciones, su actividad compositiva culmina a finales de 2016 con la publicación de Frutal Death, cincuenta minutos de piezas profundas, enérgicas y salvajes que funcionan como testigo del buen momento creativo del cuarteto gallego.

El concierto se engloba dentro del ciclo 'Galicia sumergida', que acerca a León la experiencia musical y activista del colectivo Metamovida, agrupación que reúne a los miembros de trece bandas de la escena alternativa gallega. Se trata de agrupaciones de estilos diferentes que no quieren encasillarse en los géneros dominantes, que mantienen su personalidad lejos de los circuitos comerciales con propuestas sinceras, al margen de modas, unidas por su forma de entender y vivir la música.

Entre los principios que vertebran la actividad de La Metamovida se encuentran la organización de conciertos y festivales, asó como la edición; apostando siempre por la autoproducción. Creen en el Feito a man (hecho a mano), considerando la cultura siempre como un derecho y no una industria, para lo que apuestan por nuevos sistemas de trabajo, comunicación, edición y distribución en los que no prime lo económico. Los componentes de La Metamovida disfrutan, por encima de todo, de tocar. Son bandas de directo y no quieren un sonido artificial, y apuestan por la autogestión de los derechos de autor. Apoyan asimismo una escena heterogénea y diversa y rechazan el elitismo o las consideraciones de nobleza y linaje de ningún género.