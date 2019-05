El Museo de León convoca su V Concurso de Fotografía en Blanco y Negro con motivo del Día Internacional de los Museos El museo de la capital celebra este día con la quinta edición del Concurso de Fotografía en Blanco y Negro y con una programación especial que incluye la entrada gratuita a las instalaciones durante toda la semana LEONOTICIAS León Miércoles, 8 mayo 2019, 10:37

La celebración del Día Internacional de los Museos (DIM), que se conmemora en todo el mundo el 18 de mayo, es motivo frecuente de elaboración de propuestas culturales que inciden en la necesidad de hacer más estimulantes e intensas las relaciones entre los museos y la sociedad que los ampara y a la que sirven. Con ese motivo, el Museo de León convoca por quinto año consecutivo este concurso de fotografía destinado a dar relevancia a esa celebración mediante una de las técnicas artísticas más accesibles y proclives a la participación ciudadana; la fotografía.

Para poder participar es necesario entregar las fotografías, con un máximo de tres por autor, en formato JPG o TIFF con un mínimo de 300 ppp, en blanco y negro (originariamente o tratado con posterioridad), enviadas por correo electrónico a la dirección concursomuseodeleon@gmail.com. En el mismo envío se adjuntará otro archivo en formato word con el mismo título de la obra, que contendrá los datos del autor (nombre, apellidos, señas, teléfono de contacto y correo). No se premiará a los ganadores de las tres anteriores ediciones.

De forma excepcional, este año se valorará que la temática de las obras tenga en cuenta el 150 aniversario de la apertura al público del Museo de León (1869-2019) en la medida que el autor considere oportuno, aunque no se trate de un requisito necesario. Se estimará en especial la calidad artística. Las obras se pueden enviar desde hoy mismo y hasta el mediodía del 16 de mayo de 2019 al correo mencionado. Un jurado, compuesto por personas experimentadas, determinará el fallo, que se hará público el 18 de mayo. Los interesados podrán conocer todas las bases del concurso llamando al teléfono del Museo de León.

Una programación muy especial

Para celebrar este día con todos los leoneses, el Museo tendrá entrada gratuita del 13 al 19 de mayo. También contará con visitas guiadas especiales por las instalaciones de martes a domingo a las 12:30 horas.

Por otro lado, para el sábado 18 de 17:00h. a 18.00h. se ha organizado una recreación prehistórica de un enterramiento de la Edad del Bronce con exhibiciones de tejidos y diversas muestras.

La pieza del mes

En otro orden de cosas, en este mayo de 2019, el Museo de León distingue como Pieza del Mes una singular obra etnográfica llevada a cabo en asta de bóvido. Generalmente, este tipo de piezas, denominadas cuernas por el material en el que se llevan a cabo (sobre todo en asta de res vacuna), solían utilizarse en entornos agrícolas, ganaderos o pastoriles con funciones muy diversas. Se conocen tantos fines como uno pueda imaginarse, desde colador, embudo o vaso, hasta recipiente para el transporte de la leche, el vinagre o el vino.

Esta, en concreto, tras su adquisición en el mercado de antigüedades en 1990, se menciona en el archivo del Museo como una colodra, vocablo procedente del latín calathus que significa «vasija» o «copa». El término, como refiere la RAE, se emplea como sinónimo de cuerna, aunque también es el nombre con el que se conoce a diversos recipientes destinados a contener vino o leche de ovejas, cabras y vacas.

A pesar de esto, se apunta de igual modo la posibilidad de haber tenido la función de polvorera, aunque no conservamos el fondo de corcho, cuero o madera que seguramente hubiera tenido ni el tapón de la zona más estrecha del cuerno. Para llevar a cabo este contenedor de pólvora, su ejecutor debió separar antes de nada la médula interna del asta (o funda de queratina) para conseguir un cilindro hueco. La técnica más habitual para ello era sumergir el cuerno en agua fría durante semanas o en agua hirviendo varias horas para dilatar el estuche córneo, eliminar la materia interna y cortar la parte maciza de la punta. Finalmente, se colocaría un fondo, un tapón y se decoraría mediante incisiones de navaja o punzón oscurecidas a base de sebo y hollín para darles un mayor contraste con la superficie, que se pule y abrillanta.

Tradicionalmente, en las colodras se pueden encontrar escenas de animales y figuras humanas vinculadas con el mundo popular, rural y agrícola, así como motivos geométricos, vegetales y temas incluso astrológicos y simbólicos. Sin embargo, particular resulta el caso de esta pieza en el que no se observan motivos tradicionales. Tan solo el retrato de dos personajes que se han querido identificar por su fisionomía como Miguel de Unamuno y Santiago Ramón y Cajal, aunque no se dispone de documento que lo confirme. Esta notable originalidad ha servido para acomodarle un hueco en la visita guiada de las 12:30h. durante el mes de mayo.