López lleva a sus «Mujeres en Conflicto» hasta Soria José Manuel López en la inauguración de la exposición de León. / Campillo Propone un recorrido fotográfico por 16 países víctimas de la guerra LEONOTICIAS León Miércoles, 1 mayo 2019, 19:02

La sala de exposiciones del Servicio Territorial de Cultura y Turismo de Soria (Calle Campo, 5) acoge hasta el 14 de mayo la exposición de fotografías 'Mujeres en conflicto', de José Manuel López. La Junta de Castilla y León, en colaboración con la Fundación Jesús Pereda de CCOO y Caja Rural, acercan a Soria esta muestra realizada por el fotógrafo leonés, quien ha logrado recoger buena parte de los conflictos armados actuales a lo largo de 16 países, entre los que se encuentran Siria o Kosovo, con un mismo hilo conductor: las mujeres.

Al acto inaugural, que se celebrará el jueves a las 18.00 horas, asistirán el presidente de la Fundación Jesús Pereda, Ignacio Fernández, y el jefe del Servicio Territorial de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León en Soria, Carlos de la Casa.

La muestra se compone de un conjunto de imágenes de madres que han perdido a sus hijos, o que han visto sus hogares destruidos, quemados y saqueados; jóvenes que padecen estrés postraumático y que difícilmente van a recuperar la salud mental; poblaciones discriminadas por ser indígenas y condenadas a la pobreza y a la exclusión social; adolescentes vendidas como esclavas sexuales y víctimas de la violación como arma de guerra u obligadas a vestir siguiendo los códigos dictados por la religión y mujeres que decidieron tomar partido como combatientes por alguno de los bandos. En definitiva, un reflejo de las nefastas consecuencias de los conflictos bélicos que soporta la población civil.

José Manuel López es un fotógrafo independiente especializado en documentar conflictos bélicos e injusticias en el mundo. López ha cubierto las guerras en Siria, Irak, Sudán del Sur, Somalia y Ucrania para agencias de noticias como France-Press, European Pressphoto Agency, Associated Press y Sipa USA.

Sus fotografías han sido publicadas en medios como The New York Times, The Guardian, The Telegraph, The Times, Le Monde, Libération, Der Siegel, La Repubblica, El País, El Mundo y La Vanguardia, entre otros. También ha recibido numerosos premios, como el Fujifilm Euro Press Photo Awards en 2003, el Unicef Photo of the Year Award y el ANI Pix Palace en 2011 o el International Photography Awards en 2013.