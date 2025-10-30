Julio Bernabé, un maestro vidriero de 76 años y primero de la clase Alumno de la Escuela de Arte de León, expone en el centro su colección de obras creadas con vidrio desde lámparas hasta invernaderos pasando por un ambicioso proyecto de sellos

Lo que empezó como un hobby al que llegó tras una reestructuración de la empresa en la que trabajaba y que lo dejó sin empleo se ha convertido en su oficio y su ilusión. A sus 76 años, Julio Bernabé, artista vidriero, expone en la muestra más ambiciosa que ha realizado parte de su ingente obra en la Escuela de Arte de León y Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de León, de la que es alumno desde 2018.

Rodeado de docentes del centro donde concluirá su etapa este mes de diciembre con la presentación de su trabajo final del grado medio y de compañeros de clase, la emoción embargaba a este segoviano de nacimiento pero leonés de adopción en la inauguración de una exposición que repasa toda su trayectoria desde que, allá por el 2003, comenzó su idilio con el vidrio.

Trabajador de Telefónica, una reestructuración de la empresa a principios de siglo lo dejaba sin trabajo. Tocaba reiventarse y llegó a sus oídos la existencia por entonces de unos talleres del Ayuntamiento de León de vidrio. Con inquietud por las artes desde joven pero sin poder profundizar en ella por los caminos profesionales por los que nos lleva la vida, era el momento de apostar por la pasión y comenzar su andadura en el mundo del vidrio.

Más de cien lámparas y guiños a León

Durante tres años, participó en estos talleres en los que aprendió las primeras técnicas artísticas que plasmó en sus primeros trabajos. Lámparas que pronto comenzaron a decorar las habitaciones de sus hijos, sus nietos y amigos de estos, pequeños invernaderos para colocar plantas, relojes o floreros nacían de sus manos en aquellos primeros años de oficio.

Con el fin de los talleres un grupo de compañeros alquiló un local donde siguieron trabajando hasta que en el curso 2018-2019 daba un paso más en su formación y se apuntaba a la Escuela de Arte para realizar el grado superior y, actualmente, el medio. Con mucha dedicación y aprendiendo cada vez nuevas técnicas su imaginación se iba expandiendo para crear cada vez obras más complejas que, con mimo, explica a sus compañeros. «La imaginación es poder y con lo que vamos aprendiendo se puede demostrar que proponiéndose un proyecto se puede ir creando».

En estos años ha realizado más de cien lámparas, algunas de ellas de una gran complejidad y donde ha tenido que afinar la pericia para soldar y montar cada pieza. Un detalle del rosetón de la catedral, unas vidrieras con guiño al Musac, detalles de paisajes... la exposición muestra un recorrido por una trayectoria que concluye con su proyecto más ambicioso: replicar en vidrio los sellos dedicados a vidrieras.

Sellos hechos en vidiera sobre vidrieras hechas sello

Tirando de «cabezonería», se propuso «hacer en vez de un sello de correos con una vidriera de fondo, una vidriera con sellos de correos». Así quiere replicar 15 sellos que representan vidrieras del Banco de España o de catedrales como la de León o la de Girona. Un proyecto en el que ha intentado plasmar «todo lo que he aprendido en la escuela» con técnicas de pintura y serigrafía entre otras.

A través de sus redes sociales también comparte su trabajo como un auténtico maestro vidriero que se inspira en el inmenso arte que atesora la provincia de León con la Pulchra Leonina como símbolo por excelencia.

Hasta el próximo 27 de noviembre la Escuela de Arte SCRBC de León, en la calle Pablo Flórez, acoge su exposición '(¿...con vidrio!)' que se puede visitar de forma gratuita de lunes a viernes de 9:00 a 21:00 horas.