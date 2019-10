La Galería de Arte «Santos» reabre sus puertas con una exposición de propio artista Santos posa junto a sus obras. El evento que tendrá lugar este martes, 1 de octubre a las 19.30 horas, sirve para reabrir las puertas tras tres años cerrado LEONOTICIAS León Martes, 1 octubre 2019, 14:55

Este martes, 1 de octubre, a las 19.30 horas la Galería de Arte «Santos», tras tres años cerrada al público, reabre sus puertas con la inauguración de una exposición de las últimas obras del propio artista «Santos».

Galería de Arte «Santos» La muestra de Obras se podrá contemplar en: Av. Gran Vía de San Marcos 7 - 1º Planta Comercial Horario: 18:00 a 21:00 horas Del 1 de Octubre al 30 de Diciembre

Una serie de acuarelas que plasman lugares de toda la geografía española. Pinceladas, trazos, bocetos, esbozos, colores, dan magia a cada obra, dan luz a cada trazo de papel, inconfundible su estilo en cada obra.

«Santos», artista nacido en Zamora (1948) pero afincado en León, lleva 51 años impartiendo clases en León y con la Galería en el Complejo Santo Domingo.

Ha sido galardonado con 87 premios y tiene en su haber 668 exposiciones colectivas, 50 individuales, 35 en New York, 2 en New Jersey, 4 en Andorra, 2 en París, entre un largo etcétera.

Artista que domina todas las artes: Óleo, acrílico, grabado, litografía, cerámica, vidrieras y esculturas. En esta última etapa se puede apreciar más el dominio del color que aparece en sus acuarelas.