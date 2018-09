Una exposición de fanzines de fotografía podrá verse desde el jueves en el Musac Entre el 27 y el 29 de septiembre, el Musac albergará 'Zines of the Zone', una exposición nómada que persigue el objetivo de dar a conocer al público publicaciones de fotografía autoeditadas LEONOTICIAS León Miércoles, 26 septiembre 2018, 11:11

Desde el jueves 27 al sábado 29 de septiembre la Antesala del Salón de Actos del Musac, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, acogerá la exposición 'Zines of the Zone', que reúne unos 250 fanzines, fotolibros y fotozines autoeditados con la fotografía como denominador común.

Desde enero de 2014, la colección 'Zines of the Zone', surgida en Francia y compuesta por unas 1700 publicaciones, se desplaza por Europa para realizar muestras efímeras, con el objetivo de facilitar el acceso del público a publicaciones que a menudo cuentan con tiradas limitadas, así como de dar a conocer la práctica del «Do It Yourself' (Hazlo tú mismo) a artistas de diferentes contextos.

Los fotolibros, fanzines y fotozines, más allá de incorporar la fotografía, plantean una reflexión en torno a las cualidades físicas del objeto-libro como medio artístico. Por otra parte, su auge durante los últimos quince años hace necesario repensar los canales de su difusión y circulación. En este marco, 'Zines of the Zone' nace con la voluntad de constituirse como una colección pública, abierta y accesible, que otorgue visibilidad a estas prácticas y asegure su disfrute.

Además, 'Zines of the Zone' invita a los artistas y editores locales de fanzines a enriquecer la colección con sus propuestas de fotofanzines y fotolibros, que pueden consultarse en la web zinesofthezone.net/

La exposición podrá visitarse con entrada gratuita en el horario habitual del museo, jueves y viernes de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 y el sábado de 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 21:00 horas.