El colectivo de fotografía 'Diafragma León' expone en el Palacio de Don Gutierre hasta el próximo 29 de marzo La muestra, que es una colección de 20 imágenes en la que sus autores muestran una visión muy particular y personal de uno de los cuentos infantiles más populares de la tradición mundial LEONOTICIAS León Jueves, 17 enero 2019, 11:01

El colectivo de fotografía 'Diafragma León' inaugura un exposición esta tarde a las 20:00 horas en el Palacio Don Gutierre de la capital.

Se trata de una muestra enmarcada dentro del ciclo 'Intervenciones en el Palacio Don Gutierre 2019', con el nombre de 'No me vengas con cuentos' e incluye una veintena de imágenes en la que sus autores muestran una visión particular y personal de uno de los cuentos infantiles más populares de la tradición mundial.

Como en todas sus exposiciones, Diafragma aborda el tema desde múltiples puntos de vista. En este caso, cada autor muestra una escena del cuento observada desde su propio prisma fotográfico y artístico.

El conjunto es una reinterpretación nueva de una historia vieja, pero al mismo tiempo muy cercana al espectador. La muestra podrá visitarse hasta el 29 de marzo, de lunes a viernes, en horario 9:00 a 21:00 horas.