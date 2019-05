La Asociación Focus de fotógrafos leoneses inaugura exposición en el Centro Cívico León Oeste Cartel del evento. Este evento, que recibe el nombre de 'Cosas absurdas y otras comedias', se inaugura este miércoles, 15 de mayo, a las 20.00 horas LEONOTICIAS León Martes, 14 mayo 2019, 11:31

La Asociación FOCUS de fotógrafos leoneses inaugura una exposición este miércoles, 15 de mayo, a las 20.00 horas en el Centro Cívico de León Oeste. Enmarcada dentro del ciclo 'Exposiciones en el Centro Cívico León Oeste 2019', recibe el nombre de 'Cosas absurdas y otras comedias'.

La Asociación FOCUS de Fotógrafos Leoneses es una asociación que tiene entre sus fines «llevar a cabo todo tipo de actividades que se relacionen con el mundo de la fotografía para desarrollo del conocimiento y perfeccionamiento de las técnicas en la materia». Para cuyos logros se vale de eventos expositivos y divulgativos de las obras, actos artísticos y culturales.

Nace en León en 1986 con el objeto de fomentar las inquietudes artísticas de sus fundadores y de aquellas que confluyan del lado del mundo del arte, al cual está abierto. Desde entonces ha llevado a cabo multitud de iniciativas para cumplir sus objetivos. Entre ellos destacamos su última exposición en Colaboración con el Ayuntamiento de León. En ella, el visitante podrá observar una serie de fotografías 'fruto de un instante en el que algo inusual ocurre, pero ahí está la cámara del avezado fotógrafo de Focus, lista para capturarlo. Muchas de ellas son situaciones absurdas: cosas que no tienen lógica, momentos graciosos, situaciones que parecen lo que no es y en las que, viéndolas, te imaginas el final, real o no, pero para eso está nuestra imaginación'.

La muestra podrá visitarse hasta el 30 de mayo en la Sala de Exposiciones del Centro Cívico León Oeste, de lunes a viernes en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas. Los sábados de 11.00 a 14.00 horas. Los domingos y festivos cerrado.