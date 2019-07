En agosto continúa la programación musical en MUSAC con los conciertos 'Galicia sumergida' Imagen de archivo de una actuación del ciclo. Los jueves de agosto a las 22:00 horas podrán disfrutar de los directos de Cró!, Modulador de Ondas, Diola, Trilitrate, así como la actuación especial de la Orquesta Metamovida | La programación comienza el 1 de agosto con la actuación de Cro! | Todos los conciertos estarán precedidos desde las 21:00 horas de pinchadas programadas por el colectivo leonés BocaOreja. LEONOTICIAS León Miércoles, 31 julio 2019, 11:23

El MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, ofrecerá un nuevo programa de conciertos gratuitos en el patio del museo los jueves de agosto a las 22:00 horas. Con el título de 'Galicia Sumergida', el ciclo acerca a León la experiencia musical y activista del colectivo Metamovida, agrupación que reúne a los miembros de trece bandas de la escena alternativa gallega.

Se trata de agrupaciones de estilos diferentes que no quieren encasillarse en los géneros dominantes, que mantienen su personalidad lejos de los circuitos comerciales con propuestas sinceras, al margen de modas, unidas por su forma de entender y vivir la música. En el MUSAC podremos acercarnos a los principios de esta iniciativa a través de cinco de sus bandas, comenzando el jueves 1 de agosto con el XXX de Cró!, al que seguirán Modulador de Ondas (8 de agosto), Diola (15 de agosto), Trilitrate (22 de agosto). El ciclo se cerrará el 29 de agosto con la actuación especial de la propia Orquesta Metamovida.

Entre los principios que vertebran la actividad de La Metamovida se encuentran la organización de conciertos y festivales, asó como la edición; apostando siempre por la autoproducción. Creen en el Feito a man (hecho a mano), considerando la cultura siempre como un derecho y no una industria, para lo que apuestan por nuevos sistemas de trabajo, comunicación, edición y distribución en los que no prime lo económico. Los componentes de La Metamovida disfrutan, por encima de todo, de tocar. Son bandas de directo y no quieren un sonido artificial, y apuestan por la autogestión de los derechos de autor. Apoyan asimismo una escena heterogénea y diversa y rechazan el elitismo o las consideraciones de nobleza y linaje de ningún género.

El primer concierto del programa correrá a cargo de Cro!, cuarteto vigués fundado en 2007 cuyos sonidos desbordan el territorio del rock, para adentrarse en el jazz, la música clásica, free, hardcore, en las músicas del mundo...Ha publicado cuatro trabajos desde su nacimiento en 2007: Cró (2009), Onkalo (2012), Pera (2014) y Mounstros (2016). Actualmente, la banda se propone elaborar una nueva aventura sonora indagando en las matrices de la música electrónica pero sin abandonar sus herramientas analógicas en el contexto de un proceso creativo nuevo.

Sobre La Metamovida

La Metamovida surge en el año 2011 alrededor de la Orquesta Metamovida, una agrupación que bajo el concepto de la improvisación conducida reúne a los miembros de 13 bandas de Galicia de la escena alternativa: Croì!, Es un aìrbol, Paìlida, Trilitrate, Bala, Diola, Modulador de Ondas, PenÞa, Comando Radar, Coìrvax, 16mm, Igmig, Nostoc (y los desaparecidos Guerrera, Unicornibot, Buogh, Durarara, Camarada Nimoy).