Un espectáculo recordará a Antonio Pereira 10 años después de su muerte Cartel anunciador del espectáculo. 'Mucho cuento. Diez años con Antonio Pereira', que ha sido presentado este viernes en la ULE, se representará en León el 25 de abril y en Ponferrada el 13 de junio LEONOTICIAS León Viernes, 5 abril 2019, 17:31

El Paraninfo Gordón Ordás del Edificio El Albéitar de la Universidad de León (ULE) ha acogido en la mañana de este viernes la presentación del espectáculo titulado 'Mucho cuento. Diez años con Antonio Pereira', en un acto que sido presidido por el Rector Juan Francisco García Marín, que ha estado acompañado por Mª Dolores Alonso Cortés, Vicerrectora de Relaciones Institucionales y con la Sociedad, Úrsula Rodríguez Hesles, Vicepresidenta de la Fundación Pereira, y Miguel A. Varela, Director del Teatro Bergidum de Ponferrada.

Se trata de una iniciativa promovida por la fundación que lleva el nombre del escritor y por la propia ULE, que combina literatura, música, audiovisual y circo, y que se pondrá en escena en el Auditorio Ciudad de León el próximo 25 de abril y se repetirá en el Teatro Villafranquino el 13 de junio, coincidiendo, respectivamente, con las fechas del fallecimiento y del nacimiento del escritor.

El Rector ha explicado que el espectáculo forma parte del programa de actividades que la ULE está desarrollando con motivo de su 40 aniversario, y al tiempo se desea también brindar homenaje a la figura de Antonio Pereira, «ahora que se cumplen diez años de la desaparición de un escritor muy reconocido, del que la universidad mantiene una fundación a su nombre».

Úrsula Rodríguez, viuda de Pereira y vicepresidenta de la fundación, ha comentado que solo tenía que dar «muchísimas gracias en nombre de Antonio, porque me alegra mucho saber que es un escritor que a pesar de que el tiempo ha pasado, su personalidad no solo no ha disminuido, sino que crece por su manera de entender la literatura, de entenderse con los jóvenes, y de pensar que el 'lirismo, lirismo' había pasado».

Una conjugación de música, palabra, circo y audiovisual

El Director del Teatro Bergidum de Ponferrada ha comentado que el espectáculo se plantea como «una pieza dramatizada en la que, alrededor de la obra literaria de Pereira, se conjugue la música, la palabra, la acción escénica, el circo y el audiovisual». 'Mucho cuento' se presenta, además de homenaje al escritor, «como un acto de divulgación y conocimiento de la capacidad creativa y humana de Pereira, a través de la complicidad de los diferentes artistas participantes».

En la función participarán intérpretes que han puesto música a diversos poemas de Pereira, como Amancio Prada y María José Cordero; el acordeonista Cuco Pérez; el poeta Juan Carlos Mestre, el profesor y crítico Alfonso García y la pareja circense berciana 'Maintomano', integrada por Marcos Rivas y Morgane Jadou, que serán el hilo conductor del acto.

Con guion y dirección de Miguel A. Varela, se trata de un viaje en torno al hombre que inventó una ciudad mediante la palabra, que puso la literatura al servicio del bien, que pasó por la tierra con la prudente discreción de los maestros, el humor de los sabios y la sonrisa del niño que descubre el vuelo de la mariposa. Un viaje en el que se usarán canciones, lecturas, música, circo, audiovisuales y objetos para generar un clima de sugerencia que invoque al poeta.

Una pareja de artistas circenses será el hilo conductor. A través de sus pequeños números se buscará crear esa atmósfera poética a la vez que servirán para introducir a los diferentes artistas, dando continuidad al espectáculo. También se usarán recursos audiovisuales, usando el abundante material documental disponible (entrevistas, fotografías, etc.) como complemento para la lectura de relatos de Pereira o de fragmentos de sus diarios, que próximamente serán editados.