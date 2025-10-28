leonoticias - Noticias de León y provincia

Puesta en escena de la obra.

La clásica ópera 'La traviata' llega al Auditorio de León

La célebre obra de Giuseppe Verdi, interpretada por la compañía Ópera 2001, llega a León el miércoles 29 de octubre a las 20:00 horas

Leonoticias

Leonoticias

León

Martes, 28 de octubre 2025, 10:24

'La Traviata', convertida en todo un referente del género lírico, forma parte de la programación de Artes Escénicas del Auditorio Municipal de León. El éxito de esta ópera radica en el papel de Violetta, uno de los personajes más icónicos de la historia de la música, interpretado en esta ocasión por Grabielle Philoponet y Yeonjo Park.

El montaje cuenta con la dirección musical de Martin Mázik, la participación de los solistas y la orquesta Ópera 2001, el Coro Lírico Siciliano, y la coreografía de Matilde Rubio, del Ballet Nacional de Murcia.

Una puesta en escena que destaca por su riqueza melódica y recitativos cargados de emoción. En esta ocasión, la función no forma parte del abono de adultos de la programación de Artes Escénicas, por lo que su precio es de 35 euros.

Sinopsis

Basada en un texto contemporáneo, 'La Traviata' anticipa los dramas de la escuela realista. La partitura muestra a Verdi en su máxima expresión, con una música dramáticamente efectiva e innovadora en armonía, melodía y ritmo.

El preludio, considerado ejemplar, alude tanto a la vida frívola de Violetta como a los temas centrales de amor y muerte. Verdi rompe esquemas musicales al comenzar con la imagen de la muerte de la protagonista, para después recorrer sus sufrimientos, su amor por Alfredo y la despreocupada vida parisina.

El estreno de 'La Traviata' fue escandaloso en su época, por su crítica a la burguesía y sus vicios, y resultó un fracaso inicial que, con el tiempo, se transformó en uno de los mayores éxitos de la ópera universal.

