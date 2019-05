Fin de semana cargado de proyecciones en el Festival de Cine y Televisión Reino de León Durante las proyecciones que se celebrarán en la sala de Santa Nonia, se podrá asistir gratuitamente a la Exposición de Proyectores de Cine pertenecientes a la colección de Miguel Pérez (Trébol) LEONOTICIAS León Viernes, 10 mayo 2019, 20:09

El Festival de Cine y Televisión Reino de León ofrecerá proyecciones durante todo el fin de semana en la ciudad de León.

La jornada del sábado 11 dará comienzo con la Muestra de Cine y Despoblación que proyectará «Mi Valle» (Premio del público en el Festival Internacional Artículo 31 Film Fest), en el Centro Cultural Santa Nonia, a partir de las 18:45.

Más tarde, en Casa Botines, la Sección Oficial de Cortometrajes arrancará a las 19:30 con las obras «Jezebel´s spring rolls», «Mi querido balón» (Gureak al Mejor corto vasco en Cortada del Festival de cortometrajes de Vitoria-Gasteiz y Mejor cortometraje aragonés en el Festival de cine de Zaragoza), «La guarida» (Mejor Cortometraje en Cortopilar, Mejor Cortometraje en Novembre Negre y Mejor Cortometraje en el Festival LG Cortogenia), «Escalada», «Flotando» (Mención Especial del Jurado en Short of the Year) y «Héroes». Estarán en la sala el director del cortometraje «Jezebel´s spring rolls», Joan-Pol Argenter, el actor de «La Guarida», Pablo Vázquez, y los directores de «Héroes», Santiago Cardelús y Pablo Manchado, que presentarán sus respectivas obras.

Por último, de nuevo en el Centro Cultural Santa Nonia pero a las 22:00, la Sección Oficial de Largometrajes presentará la película «Las distancias» (Biznaga de Oro a la Mejor Película Española del Festival de Málaga 2018, Biznaga de Plata a la Mejor Dirección y Biznaga de Plata «Hotel AC Málaga Palacio» a la Mejor Actriz).

Durante las proyecciones que se celebrarán en la sala de Santa Nonia, se podrá asistir gratuitamente a la Exposición de Proyectores de Cine pertenecientes a la colección de Miguel Pérez (Trébol).

El domingo 12 vendrá cargado de cine en una intensa jornada en la que vuelven las sesiones infantiles, en el Teatro Nuevo Recreo Industrial, con las proyecciones de «Patchwork», «Annie & Carola. Mi mejor amiga», «La muñeca rota» (Premio de Cortometrajes de la ULL al Mejor cortometraje canario, Premio Arquitectura y paisaje del Festival Internacional de cine de Gáldar y Premio Especial del Jurado RiuRau Film Festival), «Dry fly», «El diañu» (Premio Encuentro Audiovisual de Jóvenes en el Festival Internacional de Cine de Valencia-Cinema Jove 2018) y «Será nuestro secreto», a partir e las 18:00. La animadora del cortometraje «El Diañu», María Reyero, estará en la sala presentando su obra antes los asistentes.

A las 18:45 en el Centro Cultural Santa Nonia, la Muestra de Cine y Despoblación, recién incorporada al festival, presentará «Matavenero, el pueblo arcoíris».

Un poco más tarde, a las 19:30, las proyecciones se desplazarán a Casa Botines con las obras de la Sección Competitiva de Cine Castilla y León «Lo que nunca te dije» (Premio Roel al mejor cortometraje Maratón Eima/Medina y Plató de Cine en la Semana de cine de Medina del Campo), «Tono menor» (Mejor Cortometraje en el Festival de Cortometrajes de Iscar, Mejor cortometraje en Kinomorphia Film Festival y Award for Drama under 30 Minutes Picture this Disability), «Corre al carnaval» y «Valdefresno, Sobarriba. Tierra de lucha». Para presentar el cortometraje «Lo que nunca te dije» contaremos con la presencia de Diego Arévalo e Ifara Oropesa, director y ayudante de dirección de la obra. También estará Isabel Medarde, directora de «Corre el carnaval», y Antonio Barreñada, director de «Valdefresno, Sobarriba. Tierra de lucha», que harán lo propio antes de la proyección de sus títulos.

A continuación tomará el revelo la Sección Competitiva Historias con Sentido, que contará con los títulos «Alaska» (Nominado a Mejor Película Rodada en la Comunidad de Madrid FECIDISCOVI XI y Festival Internacional de Cine sobre la Discapacidad de Collado Villalba), «Entre China y la Montaña» y «Second line» en el Teatro Nuevo Recreo Industrial, a partir de las 20:15.

Para cerrar el fin de semana, la Sección Competitiva Cine de Castilla y León proyectará «Amancio. Vampiro de pueblo» (Mejor Actor Felipe G. Vélez en Cyinema en Corto, Mejor Cortometraje en Festival de Cine Fantástico de Madrid-Nocturna y Mejor Cortometraje en Visualia 2018), «Puta mina» y «Zombie time» en el Centro Cultural Santa Nonia, a las 22:00. Para presentar «Puta mina», contaremos con la presencia del Colectivo Puta Mina que introducirá la obra antes del visionado.

Las entradas se podrán adquirir en las taquillas del Teatro Nuevo Recreo Industrial, Centro Cultural Santa Nonia y Casa Botines a un precio simbólico de 2,5 euros.