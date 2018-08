Ruby Rose será Batwoman La actriz australiana y miembro del reparto Ruby Rose posa a su llegada al preestreno de la película Megalodón, en el Teatro Chino de Grauman en Hollywood. / Nina Prommer (Efe) La actriz australiana comenzó a destacar al interpretar a Stella Carlin en 'Orange is the New Black R. C. Miércoles, 8 agosto 2018, 12:17

Batwoman, el nuevo personaje que se incoporará al universo de 'Arrow' en CW, ya tiene rostro. Será la australiana Ruby Rose quien se encargue de encarnar a la superherorína lesbiana y judía que tendrá serie propia si la audiencia es buena. La serie mostraría las aventuras de la pelirroja Kate Kane, uno de los personajes emergentes de DC en los cómics durante los últimos tiempos.

El nuevo proyecto se une a una carrera cada vez más exitosa. Después de interpretar a Stella Carlin en 'Orange is the New Black' demostró sus dotes para la lucha en 'John Wick 2' y ahora estará en las pantallas de todo el mundo con 'Megalodón'.