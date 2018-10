La película «Media hora (y un epílogo)» premiada en Belfast La actriz Ángeles Arias con el premio El largometraje también obtuvo una nominación al mejor thriller del Festival LEONOTICIAS León Jueves, 18 octubre 2018, 14:43

La película «Media hora (y un epílogo)» ha sido premiada en el Yellow Fever Independent Film Festival de Belfast. La obra leonesa ha obtenido el galardón más importante del mismo, el Graeme Livingstone Award for Most Memorable Film. Mr. Graeme Livingstone, cineasta muy vinculado al Festival, falleció el año pasado en un trágico accidente, con tan solo veintinueve años de edad, y el premio ha sido instituido en su memoria. Pese a su juventud, en su currículum figuraban trabajos en series como Juego de Tronos, The Fall, Line of Duty o Peaky Blinders.

La actriz Ángeles Arias asistió al Festival y recogió el premio en una ceremonia especialmente emotiva por la participación en la misma de Mr. & Mrs. Livingstone, padres del difunto Graeme.

Además del galardón citado, la película obtuvo una nominación al mejor thriller del Festival.