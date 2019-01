El Musac proyecta una selección de 22 documentales etnográficos hasta el 12 de enero Fachada del museo. / Campillo Las obras formaron parte del cartel del festival Etnovideográfica 2018 y habrá 3 sesiones diarias LEONOTICIAS León Lunes, 7 enero 2019, 19:43

El Musac proyectará entre el martes 8 y el sábado 12 de enero una selección de 22 documentales que formaron parte del cartel del festival Etnovideográfica 2018, organizado en noviembre por el Museo Etnográfico de Castilla y León. Tras su paso por Zamora, el festival se exhibe ahora en León con el objetivo de reflejar a través de la creación audiovisual contemporánea la pluralidad humana, cultural y social del planeta. Etnovideográfica (International Ethnovideographyc Festival) está dedicado a las múltiples expresiones del documental etnográfico desde una óptica de compromiso ético y social con la gran diversidad de contextos culturales del mundo.

Con sesiones de acceso gratuito cada tarde a las 17, 18.30 y 20 horas, podrán verse documentales que abordan temas como los derechos humanos ('Cypher and Lion', 'La bestia humana' o 'Facing Death with Wirecutter'), la memoria popular y la despoblación del medio rural ('Entre la roca y la ola', 'Olteanca'), las migraciones ('Latin American Dream', 'Invierno en Europa', o 'Samba, un nombre borrado'), la identidad cultural ('Hasta mañana, si Dios quiere', 'Rota & Roll', 'Igoolik' o 'Puta Mina'), los derechos de las mujeres ('Fifty Rupees Only'), el arte como dinamizador social ('Cypher and Lion', 'Burkinabé Rising'o 'Sounds of Kibera'), o la exclusión social ('La pantalla en la calle').

La programación se iniciará el martes 8 de enero a las 17 horas con la proyección de tres mediometrajes. 'Cypher and Lion' (28') lleva al corazón y la mente de Parviz Tanavoli, uno de los principales artistas de Irán en los década de los 60, que sería defenestrado por la Revolución Islámica de los ayatolás. A continuación, se proyectará 'Fifty Rupees Only' (28'), sobre los matrimonios concertados en la India, y 'La pantalla en la calle (15'), sobre cómo la pasión por el cine une a tres personas que también comparten situación de vulnerabilidad y vivencias similares en un centro de acogida madrileño.

A las 18.30 horas se proyectará 'Hasta mañana, si Dios quiere' (62'), documental que acerca al espectador a un estilo de vida que quizás se acerca a su fin: una comunidad de monjas franciscanas de avanzada edad. La jornada culminará a las 20 horas con la proyección de 'Burkinabe Rising', documental que se alzó con el premio 'Cencerro del Jurado' Etnovideográfica 2018, y que presenta una vibrante comunidad de artistas, músicos y ciudadanos comprometidos contra la dictadura en Burkina Faso