Jesús Vidal: «La inclusión no debe ser una limosna, aporta valor añadido»

El día a día de Jesús Vidal (León, 1975) ha dado un vuelco después de que este año el Goya como actor revelación por su papel en 'Campeones' le catapultara a la fama. Aunque no tanto en su mentalidad de brega cotidiana en pos del optimismo, que le viene de fábrica, como en la visibilidad que le ha dado su faceta interpretativa. Ahora firma autógrafos, la gente se le acerca, como este miércoles en el LAVA, repleto de público, para escuchar su historia personal de motivación, de lucha para vivir con una discapacidad visual del 90% y ceguera total en un ojo. «No rendirme nunca es uno de mis buques insignia», afirmó este licenciado en Filología, máster de Periodismo que ha compaginado estudios en el Centro Dramático Nacional con otros cursos en escuelas donde aprende los secretos del oficio de actor.

De pie, micrófono en mano ante un auditorio que seguía en silencio sus reflexiones, el actor leonés ofreció pautas para sobreponerse a los reveses de la vida, en su caso la ceguera, que operaba como una amenaza, «pues en muchos sitios donde he intentado trabajar me pesaba como una losa».

Recordó que para superarlo se propuso conocerse a sí mismo, «analizar mis fortalezas y debilidades y establecer metas para emprender un proyecto; porque yo de pequeño, como Obama (risas), tuve un sueño: me veía actuando ante mucha gente en un escenario y en esa misión los valores son mi brújula de marear, el comportamiento ético que tengo que tener con los demás».

El intérprete de Marín en 'Campeones', miembro de un equipo de baloncesto integrado por personas con discapacidad intelectual, contó como la película «ha removido muchas conciencias» en el sentido de cuestionar la idea que relaciona la discapacidad con invalidez. «Yo prefiero hablar de diferencia. La inclusión es una herramienta para conseguir valor añadido que nos permitirá tener mejores empresas y una vida mejor, no es una limosna».

Subrayó también que en ese análisis de amenazas y fortalezas la diferencia cotiza al alza, de ella se puede sacar provecho. «Como actor ¿qué puedo tener yo que me haga tener una ventaja competitiva? ser ciego y no parecerlo; eso en mi mundo es una fortaleza porque me puede permitir interpretar personajes con y sin discapacidad, he hecho incluso el papel de un violador».

En la charla organizada por Unicaja Banco, Vidal puso de manifiesto que esta reflexión sobre la inclusión tiene aún más sentido cuando se aplica a ámbitos como el arte, el cine y el teatro. «En esos sectores el extrañamiento es clave y eso se consigue con personas diferentes;la diferencia en esos campos es una herramienta potente y transformadora porque cuando la utilizamos obtenemos unos límites muy distintos, nos lleva a conseguir resultados innovadores, algo que no se consigue solo con máquinas y tecnología». Y puso un ejemplo: «Si yo tengo a un tío que es asperger y me clasifica productos con una precisión mejor que una máquina, me está dando un valor añadido; ayudemos a incorporar la diferencia en nuestras empresas y mejoraremos el mundo y nuestro entorno», proclamó.

Paco García, exentrenador del Carramimbre Valladolid de baloncesto y los jugadores Sergio de la Fuente, Mike Torres y Aboubacar se encontraban entre el público que, tras la charla, hizo preguntas al conferenciante sobre 'Campeones', el deporte y otras cuestiones de superación. Entre tanto, Jesús Vidal sigue sumando retos, algunos vinculados a la interpretación y otros a la literatura. Acaba de concluir «con éxito de público y crítica» la representación teatral de 'Alguien voló sobre el nido del cuco' en el Teatro Calderón de Madrid, participa en el programa de televisión 'Zapeando', ha empezado el rodaje de la película 'Estándar' y se ha involucrado en un proyecto de homenaje al cine de terror. Además, acaba de debutar como escritor con 'Sala de espera, poemas y vivencias', «un libro que trata de mi familia, tiene una parte de diario y también de ficción, relato y poesía. En él muestro al Jesús Vidal periodista, actor y escritor con pasajes poco conocidos de mi vida. Cuando se me presenta un obstáculo, pienso cómo voy a superarlo».