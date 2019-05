Cine leonés en el festival de Cine y Televisión Reino de León Imagen de la estatuilla del Festival Reino de León. Los directores y realizadores leoneses serán los protagonistas de este jueves 9 de mayo con las proyecciones de «50 años de Cosamai», «Llionés, paisajes que falan» y «Color violeta. Pliegues de la memoria» LEONOTICIAS León Jueves, 9 mayo 2019, 12:18

El Festival de Cine y Televisión Reino de León da visibilidad al cine de la ciudad con la Muestra de Cine Leonés, este jueves 9 de mayo.

Los directores y realizadores leoneses serán los protagonistas del primer pase de proyecciones de la jornada con «50 años de Cosamai», «Llionés, paisajes que falan» y «Color violeta. Pliegues de la memoria», en el Teatro El Albéitar, a las 18:45, en una sesión gratuita hasta completar aforo.

Para presentar dichas obras, contaremos con la presencia de Gabriel Pérez, del documental «50 años de Cosamai», el director del documental «Llionés, paisajes que falan», Álvaro Antona, y la directora del cortometraje «Color violeta. Pliegues de la memoria», Julia Liébana.

Más tarde, en el Teatro Nuevo Recreo Industrial, se presentarán los títulos de la Sección Competitiva Historias con Sentido «Más que plata» (Premio en el Concurso de cortometrajes CREASPORT y Premio Especial 5th Zero Plus International Film del Festival of Films for Children and Youth), «Visibles» (Mejor Documental Español y Premio del Públido en la 23ª edición del LesGaiCineMad y Mejor Corto Documental en el 9º Festival de Cine Internacional LGBT Santo Domingo OutFest) y «El vuelo de Michael» a partir de las 20:15. El director y el protagonista de este documental, Jesús Frutos y Antonio Martín, estarán en la sala para introducir su documental antes del visionado.

Por último, el Teatro El Albéitar cerrará el pase con la Sección Oficial de Documentales proyectando «Mis ojos», a partir de las 22:00. Nuria Vila y Cristina Daimiel, directora y productora del documental, presentarán su obra ante los asistentes.

Las entradas se podrán adquirir en las taquillas del Teatro El Albéitar y Teatro Nuevo Recreo Industrial a un precio simbólico de 2,5 euros.