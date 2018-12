Las actrices denuncian al galán Thelma Fardin, arropada por el colectivo Actrices Argentinas. / EFE Una joven intérprete argentina dice que fue violada cuando era menor por Juan Darthés, un actor de culebrones MARCELA VALENTE Corresponsal. Buenos Aires Jueves, 13 diciembre 2018, 01:51

Nueve años después de los hechos, una actriz argentina denunció ayer haber sido violada por un popular actor, protagonista de más de una veintena de culebrones. Thelma Fardin, de 26 años, reveló que, cuando tenía apenas 16, Juan Darthés, que en aquel momento tenía 45, la violó durante una gira del elenco del show infantil 'Patito Feo' por Nicaragua. Traumatizada, la muchacha se sometió a tratamiento, pero decidió guardar silencio.

Amparada por el grupo Actrices Argentinas, surgido al calor del debate a favor de una ley que legalice el aborto, Fardin ofreció un testimonio estremecedor del ataque de 2009, que el colectivo de mujeres presentó en una rueda de prensa. La actriz cuenta que, cuando ocurrieron los hechos en Nicaragua, Darthés ocupaba la habitación de enfrente a la de ella. Un día, cuando volvía de la piscina, su tarjeta se había desmagnetizado. Él la vio y le ofreció el teléfono de su habitación para pedir una nueva. Fue entonces cuando comenzó a besarla en el cuello y a manosearla.

«Me quedé paralizada», relató. Juan Darthés, seudónimo de Juan Rafael Pacífico Dabul, le cogió la mano y la llevó hasta su miembro. «Me muestra que estaba erecto y me dice: 'Mira cómo me ponés'». Luego la tiró en la cama, le bajó el 'short' y empezó a practicarle sexo oral. «Yo le decía que no, pero él seguía. Me metió los dedos. Yo le decía que sus hijos tenían mi edad. Sin embargo, se subió arriba mío y me penetró». La joven dijo que en ese momento llamaron a la puerta para entregar la tarjeta nueva y aprovechó para huir corriendo a su cuarto. Después se duchó durante un largo rato antes de salir de la habitación. Fardin contó lo sucedido a dos compañeras de reparto, menores como ella, pero el actor la siguió acosando. Le pedía que fuera a su habitación. «A ti nunca te faltará trabajo», le decía.

Darthés ya había sido denunciado antes por otras actrices. Una, Calu Rivero, inició una causa contra él por acoso sexual. Había sido su compañera de reparto y las escenas de sexo la incomodaban hasta que decidió dejar la compañía. Lo reveló hace poco más de un año y pocos la creyeron. El galán logró que su versión de los hechos se impusiera. Otras dos, Anita Coacci y Natalia Juncos, denunciaron públicamente que Darthés las había acosado con la frase «mira cómo me ponés» cuando tenía una erección, pero los casos no fueron a más por falta de pruebas.

Fardin ha denunciado al actor ante la Fiscalía de Nicaragua, pero ha sido su conmovedor testimonio, arropada por el colectivo que integran 400 actrices, el que ha marcado un punto de inflexión. Las mujeres leyeron antes un documento en el que decían a Darthés: «Mira cómo nos ponemos. Nos ponemos fuertes, unidas frente a tu violencia y a tu impunidad».

No es verdad lo que se dijo, por Dios! Es una locura, nunca sucedió eso. Por favor esperemos los tiempos de la justicia. Gracias @FernandBurlando por escucharme. — Juan Darthés (@darthesjuan1) 12 de diciembre de 2018

El Gobierno argentino ha eliminado de todas sus redes sociales un anuncio de 2016 contra la violencia de género en el que aparecía el actor, «por respeto a la denuncia de Thelma Fardin».