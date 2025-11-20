Elegancia y seguridad a bordo de un hito de la movilidad sostenible

El Peugeot 3008 se consolida como un referente en un mercado automovilístico cada vez más consciente de su responsabilidad medioambiental. La tercera generación de este SUV compacto, lanzado bajo el paraguas de Stellantis, no solo actualiza su icónico diseño felino, sino que eleva las prestaciones a niveles premium. Para una mayor versatilidad y adaptabilidad a las necesidades del cliente, incluye opciones 100% eléctricas, híbridas enchufables, e híbridas, así como una completa gama de tecnologías inteligentes. Con precios accesibles que parten de los 40.000 euros, el E-3008 garantiza hasta 701 km de autonomía y potencias de hasta 325cv.



Esa versatilidad de la que hablamos, posiciona al 3008 como un todoterreno urbano adaptable a cualquier estilo de vida. En su versión 100% eléctrica, el E-3008 se construye sobre la plataforma STLA Medium, una arquitectura multienergía de Stellantis optimizada para la eficiencia y el dinamismo. Ofrece tres motorizaciones principales: la Electric 210, con 210 CV (157 kW) y tracción delantera, que alcanza 526 km de autonomía WLTP; la Long Range, con 230 CV (170 kW) y hasta 701 km de recorrido sin recargar, ideal para viajes largos; y la estrella de la gama, la Dual Motor de 325 CV (240 kW) con tracción total 4WD, que acelera de 0 a 100 km/h en solo 6 segundos y ofrece 493 km de autonomía. Esta última, distribuye la potencia entre un motor delantero de 213 CV y uno trasero de 112 CV, garantizando un empuje instantáneo y una estabilidad superior en carreteras resbaladizas.



Pero para Peugeot hay vida más allá del 100% eléctrico. La nueva motorización híbrida enchufable de 195 CV con caja de cambios e-DCS7 de doble embrague, introduce un equilibrio perfecto entre prestaciones y sostenibilidad. Su batería de iones de litio logra una autonomía eléctrica de hasta 97 km en ciclo mixto WLTP, superando los 100 km en ciudad sin necesidad de repostar. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,8 segundos, alcanza 220 km/h de velocidad máxima y emite solo 55 g/km de CO₂ de media. Esta autonomía en modo 100% eléctrico es por lo que obtiene la codiciada etiqueta Cero de la DGT para acceder al centro de las ciudades. Con un depósito de 55 litros, este híbrido reduce drásticamente el gasto de combustible.

El rendimiento en carretera es uno de los puntos fuertes del modelo. Sus modos de conducción –Normal, Sport y Eco – permiten personalizar la experiencia: en Sport, el Dual Motor prioriza un 60/40 de potencia entre ejes para una dirección más precisa y un acelerador reactivo; en Modo Eco, reduce el consumo de energía, limitando la respuesta del acelerador y ajustando el funcionamiento de los motores para maximizar la autonomía. El frenado regenerativo ajustable convierte energía cinética en eléctrica, ideal para circular por ciudad, y la carga rápida DC de hasta 160 kW repone del 20% al 80% en menos de 30 minutos. Las baterías de 73 kWh y 96,9 kWh, garantizan una prolongada durabilidad, respaldada por la Garantía PEUGEOT CARE, aplicada a modelos 100% eléctricos, híbridos enchufables y térmicos: 8 años o 160.000 km de garantía en vehículo y batería de tracción, más acceso a las ventajas de Free2move eSolutions como el easyWallbox y a la app Free2Move Charge con más de 800.000 puntos de carga distribuidos por toda Europa.