Banco Mediolanum incorpora en León a la ‘Private Banker’ Lourdes Muñoz

Banco Mediolanum, entidad española especializada en el asesoramiento financiero a sus clientes a lo largo de todas las etapas de su vida, refuerza su presencia en Castilla y León impulsando su división Wealth & Banca Privada en la región.



Para ello, ha incorporado a la bancaria especialista en grandes patrimonios Lourdes Muñoz, que activará el crecimiento de esta unidad, y abrirá en el centro de León una Family Bankers’ Office, un espacio diseñado para atender de forma personalizada las necesidades tanto de los clientes como de los profesionales de la entidad.

Trayectoria y experiencia

“Es un orgullo unirme a un proyecto tan consolidado y valorado por sus clientes como el de Banco Mediolanum, y contar con la confianza de la entidad para, desde mi ciudad, impulsar su crecimiento en el segmento de la Banca Privada y Wealth de toda Castilla y León”, afirma Muñoz.



Con cerca de 30 años de experiencia en el sector, la mayoría de ellos en Unicaja –donde ocupó los cargos de directora regional de Banca Comercial y directora de Banca Privada y Wealth para León, Zamora y Galicia–, Muñoz cuenta con la certificación EFP (European Financial Planner). Destaca que esta incorporación es “una gran oportunidad para ofrecer a clientes, familias y empresas con grandes patrimonios una atención de alta calidad, pensada a largo plazo y totalmente personalizada, acorde con sus objetivos y necesidades.



En cualquier caso, la próxima apertura de una Family Bankers’ Office en León es, en su opinión, “importantísima” ya que ayudará a “estimular aún más el desarrollo de nuestra actividad, desde un emplazamiento céntrico y pensado para ofrecer el mejor servicio”.

Fachada del Palacete Abadal, sede de Banco Mediolanum en Barcelona.

Impulso estratégico en la región

Por su parte, Íñigo Batuecas, responsable de Zona Madrid-Centro, ha subrayado que “estamos muy ilusionados con este nuevo impulso en Castilla y León, uno de los focos prioritarios dentro del crecimiento de Banco Mediolanum. Disponer de una profesional de la talla y la experiencia de Lourdes, y la apertura de la nueva Family Bankers’ Office consolida el compromiso de la entidad con la Comunidad”.



Además, ha explicado, “los ciudadanos y las empresas de la zona con altos patrimonios van a disponer de sus propios asesores de Banca Privada, conocedores de la zona y sus perspectivas, que les ofrecerán unos servicios personalizados y de calidad de forma profesional, cercana y transparente”.



En este sentido, ha concluido, para dar respuesta al crecimiento de clientes “deberemos también crecer internamente, con nuevos Family Bankers. Para ello buscamos profesionales de banca privada o del sector bancario que quieran dar un giro a su actividad profesional, siempre con vocación de servicio y espíritu emprendedor”.

Modelo de éxito

Banco Mediolanum cuenta con un modelo único, así como una posición destacada para la incorporación de Private Bankers que quieran desarrollar su carrera. Y es que Banca Mediolanum, matriz del grupo del que forma parte, es una de las únicas 114 entidades supervisadas directamente por el Banco Central Europeo y una de las de mayor solvencia dentro del sector bancario en Europa (CET1 22,4 %).



Esta estrategia de Banco Mediolanum refuerza el compromiso de la entidad de consolidarse como referencia en España para clientes con grandes patrimonios y affluent, combinando cercanía, asesoramiento experto y soluciones financieras personalizadas.