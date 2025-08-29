Motor híbrido o eléctrico y confort a la última made in Spain

Con la renovación de sus modelos C4 y C4X, Citroen apuesta por evolucionar poniendo al día una de sus líneas más icónicas y exitosas. Ambos modelos, fabricados en la planta de Stellantis en Madrid, son por mérito propio referentes en diseño, confort y tecnología. El propósito inicial era lograr un armónico equilibrio entre la elegancia de las berlinas tradicionales y la versatilidad de los SUV, ofreciendo al mismo tiempo una experiencia de conducción placentera y adaptada tanto a familias como a profesionales.



Presentados en el Salón del Automóvil de París del pasado año, los nuevos C4 y C4X han experimentado una renovación estética orientada a reforzar su peculiar identidad visual. Los dos modelos incorporan el característico frontal de Citroen, definido por sus líneas modernas y robustas y un cierto aire de fortaleza y serenidad. Mientras que el C4 se presenta como una berlina compacta con un diseño equilibrado y fluido, el C4X y su silueta de fastback presentan un aspecto más próximo al SUV, con mayor longitud y espacio interior. Dos estéticas y dos tamaños que le permiten a Citroen satisfacer diferentes necesidades, desde quienes buscan un vehículo compacto hasta aquellos que priorizan amplitud y estilo.



Pero, más allá de una estética y un diseño diferenciado, tanto el C4 como el C4X tienen el confort a bordo como una de sus prioridades. Aplicando la filosofía del programa Citroën Advanced Comfort®, la marca dota a estos automóviles de asientos con más espuma y un diseño acolchado, de tal modo que ofrecen una sensación de suavidad ideal para trayectos largos. En el caso de los asientos delanteros, también pueden incluir una inclinación de hasta 27º, garantizando una postura relajada para conductor y copiloto.

Esta sensación de confort a bordo se completa con los Amortiguadores Progresivos Hidráulicos exclusivos de Citroen. Esta tecnología, que incorpora topes hidráulicos de extensión y compresión, proporciona una experiencia de conducción suave y llevadera, minimizando los movimientos bruscos de la carrocería y adaptándose a cualquier tipo de superficie.



Todo ello además viene acompañado de un completo equipo tecnológico. Tanto el C4 como el C4X cuentan con un cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas y una pantalla táctil HD de 10 pulgadas con navegación 3D conectada. La integración de ChatGPT mejora la interacción a bordo, ofreciendo un asistente digital que responde de manera fluida y natural, mejorando la experiencia del usuario.



En materia de seguridad, ambos vehículos incorporan hasta una veintena de tecnologías de asistencia a la conducción, destacando el Highway Driver Assist, un sistema de conducción autónoma de nivel 2 que combina control de crucero adaptativo y mantenimiento de carril. Además, seis tecnologías de conectividad avanzadas aseguran una integración perfecta con dispositivos móviles, haciendo que la conducción sea más práctica y agradable.