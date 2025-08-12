Soluciones innovadoras y adaptadas al futuro de la movilidad para trabajadores y empresarios
Peugeot cuenta con una gama de vehículos comerciales robustos, equipados con tecnología de última generación y con versiones de motor eléctrico
Las grandes marcas del mercado automovilístico aspiran a ofrecer un catálogo capaz de cubrir las necesidades de todos los sectores de población. Eso pasa no solo por ofrecer vehículos de distinto tamaño y prestaciones para familias y particulares, sino también implica contar con una gama solvente de vehículos comerciales. Peugeot, una de las firmas más emblemáticas del grupo Stellantis, ha consolidado su posición en este mercado pensando en las necesidades de trabajadores, autónomos y empresarios. Modelos como el Rifter, Partner, Traveller, Expert y Boxer combinan combina diseño, versatilidad y tecnología de vanguardia útiles tanto para el transporte de mercancías como el de pasajeros.
Todos los modelos de esta gama le confieren una gran importancia a la electrificación y la sostenibilidad.
El Peugeot Rifter, llama la atención por su polivalencia capaz de prestar servicio tanto a autónomos como a familias que necesitan un vehículo espacioso. Los conductores pueden comprarlo en dos longitudes-4,40 y 4,75 metros-, en la versión de cinco o siete plazas y con una capacidad de carga que puede alcanzar los 4.000 litros con los asientos abatidos.
El diseño del Rifter refleja su aspiración a la modernidad, con líneas robustas y un interior que incorpora el característico i-Cockpit de Peugeot, con volante compacto y pantalla táctil de 10 pulgadas. Todo atractivo y funcional, pensado para la comodidad del conductor. Respecto a las motorizaciones, el Rifter ofrece opciones de diésel BlueHDi de 100 y 130 CV. La gran novedad en este ámbito es el E-Rifter, la versión 100% eléctrico de 136 CV y con una autonomía de hasta 340 kilómetros. Esta es la opción perfecta para las empresas que necesiten moverse libremente por las zonas de bajas emisiones en el centro de las grandes ciudades.
Si lo que buscamos es una furgoneta compacta, diseñada para profesionales que necesitan un vehículo fiable y funcional, el Peugeot Partner es la opción ideal. Con hasta 1000 kilos de capacidad de carga y disponible en dos longitudes, el Partner ofrece configuraciones como el Crew Cab, específicamente concebida para el transporte de mercancías o personas. Además, incorpora el innovador i-Cockpit, que ofrece una posición de conducción más ergonómica, un volante compacto y una instrumentación elevada para mejorar la visibilidad y el control. Al igual que en el caso del Rifter, existe una versión eléctrica con motor de 136 CV y autonomía mejorada de hasta 340 kilómetros. Esta última es ideal para entornos urbanos, pero quienes tengan que trabajar en carretera pueden optar por los motores diésel de 100 o 130 CV.
Para los profesionales que necesiten un vehículo dedicado al transporte de pasajeros, el Peugeot Traveller es la opción ideal. El Traveller puede acomodar a hasta nueve personas y cuenta con un maletero que sobrepasa los 4500 litros. Como no podía ser de otro modo, su diseño interior prioriza el confort de las personas a bordo, incorporando climatización bizona, asientos independientes y un sistema multimedia con pantalla de 10 pulgadas. Para facilitarle el trabajo al conductor, el Traveller cuenta con tecnologías como el control de crucero adaptativo y cámaras de visión 360 grados, junto con el sistema Peugeot i-Connect. Al igual que el resto de modelos comerciales, este Traveller está a la venta con motor diésel o en versión eléctrica con autonomía de hasta 350 kilómetros. Esta última es idónea para servicios de transporte como taxis en áreas con restricciones de emisiones.
Si lo que una empresa necesita es un vehículo adaptable tanto al transporte urbano como a trayectos largos por carretera, la opción perfecta será el Peugeot Expert. Con una altura inferior a 1,9 metros para facilitar el acceso a parkings y una capacidad de carga de 1384 kilos, el Expert es uno de los modelos más versátiles de los vehículos profesionales comercializados por la firma francesa. En su versión eléctrica, el E-Expert proporciona hasta 350 kilómetros de autonomía; y sus opciones diésel incluyen motores de 120, 145. Equipado con un cuadro digital, pantalla de 10 pulgadas y el sistema Dynamic Surround Vision, el Expert incorpora una tecnología punta que garantiza una conducción segura y eficiente.
El modelo más robusto de la gama, aquel que se ajusta a las necesidades de quienes precisan una mayor necesidad de carga, es el Peugeot Boxer. Su habitáculo interior ha sido reformado para acoger un cuadro digital, una pantalla de 10 pulgadas, freno de mano eléctrico y retrovisor interior digital. Disponible en cuatro longitudes y tres alturas, tiene una capacidad de carga que alcanza los 1500 kilogramos. El E-Boxer, la versión eléctrica, incluye un motor de 270 CV, batería de 220 kWh y una autonomía de 430 kilómetros, la mayor de este segmento.
En conjunto, Peugeot saca al mercado una gama de vehículos comerciales que se distinguen por su capacidad para adaptarse a un amplio espectro de necesidades, desde el transporte de mercancías hasta el de pasajeros, con opciones electrificadas que responden a las demandas de sostenibilidad. Todos ellos incorporan tecnologías avanzadas, sistemas de asistencia a la conducción y conectividad de última generación. La experiencia a bordo es similar a la de un turismo, pero con la robustez y versatilidad que requiere un coche profesional. Con esta gama de modelos comerciales, la marca del león se posiciona como líder de este segmento aportando soluciones innovadoras y adaptadas para el futuro de la movilidad.