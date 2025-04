Un coche deportivo y de tecnología punta para disfrutar al máximo de las vacaciones

Tecnología para el viaje y el descubrimiento

La idea es conjugar la sensación de movimiento, amplitud, distinción y vanguardia sobre cuatro ruedas. El interior del 408 es una perfecta muestra de este espíritu. La idea principal era dar con un habitáculo cómodo y espacioso, tanto para los pasajeros como para su equipaje. Un maletero con 536 litros ampliables hasta 1611, y unos asientos que, según los acabados, pueden disponer incliso de calefacción y función masaje. Por último, la iluminación LED, con hasta 8 colores a elegir, difunde una luz suave que crea una atmósfera sofisticada y de gran delicadeza.



La ambición tecnológica es otro de los rasgos que definen a este nuevo Peugeot. Buena parte de esta innovación se concentra en el puesto de conducción, siempre con el propósito de hacer de esta una actividad más cómoda y segura. El puesto de conducción PEUGEOT i-Cockpit® cuenta con las funciones de ayuda más avanzadas gracias al respaldo de seis cámaras y nueve radares distribuidos por todo el vehículo. Entre su repertorio tecnológico destacan el Regulador de Velocidad Adaptativo con Función Stop & Go; el sistema Night Vision para detectar la presencia de peatones en la calzada; el control de ángulo muerto de largo alcance y la Alerta de Tráfico Trasero para dar la marcha atrás. Porque lanzarse a la carretera en busca de aventura no debe estar reñido con la seguridad.



Algunas de las funciones tecnológicas del nuevo Peugeot 408 son ideales para estos meses de viaje y vacaciones. El coche incluye un sistema de navegación para planificar los trayectos de forma óptima, maximizar la autonomía del vehículo y facilitar la recarga. Para calcular la ruta ideal, el sistema contempla datos como la distancia a recorrer, el nivel de carga de la batería al inicio, el nivel de carga de batería deseado en el destino, la velocidad, el consumo de energía, el tráfico o las estaciones de carga disponibles cerca del destino.



Peugeot también ha tenido muy cuenta la necesidad de ofrecer un equipo de infoentretenimiento a la altura. Este puede conectarse a un smartphone gracias a la función mirroring, y desde el teléfono pinchar la música que se podrá escuchar a través de un sistema de seis altavoces. Además, el coche incorpora un comando de reconocimiento de voz en lenguaje natural "OK PEUGEOT" permite acceder a todas las funciones de infoentretenimiento y a ChatGPT. Mediante la inteligencia artificial generativa, los ocupantes podrán obtener información turística o crear un juego para entretener a los niños durante el viaje.

Motor a la carta y de bajas emisiones

No hay mejor forma de viajar que hacerlo de forma consciente y responsable. Esa es la filosofía que Peugeot ha incorporado en su nuevo 408, un vehículo idóneo para los amantes del automóvil que buscan sostenibilidad sin renunciar al placer de conducir. Las distintas motorizaciones de este modelo, incluyendo una 100% eléctrica, destacan por la alta eficacia y la reducción de emisiones. Además del motor, el conductor podrá elegir entre distintos tipos de conducción, entre ellas una ECO concebida para favorecer la autonomía del vehículo.



Peugeot ofrece también una versión Hybrid del 408, que tiene la ventaja adicional de contar con la etiqueta “ECO”, lo que hace posible circular por el centro de las ciudades. Con una potencia de 136 CV, ofrece una autonomía en modo 100% eléctrico de aproximadamente 1 kilómetro a baja velocidad, y permite circular en modo “cero emisiones” en la mitad de los trayectos urbanos. Su cifra de emisiones es un 20% inferior al de los motores de gasolina. Un incentivo más para lanzarse a la carretera sin remordimientos este verano.