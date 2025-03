Una marca de coches con vocación de cubrir todas las necesidades de movilidad no puede olvidarse de los vehículos comerciales. Disponer de una línea de automóviles para uso profesional, de gran tamaño y robustez, exige que los diseñadores e ingenieros de la firma piensen de un modo distinto al habitual. Las demandas, exigencias y aspiraciones del conductor de esta clase de vehículos no son las mismas que las del conductor que usa su coche para ir al trabajo o para viajar con su familia en vacaciones. Una marca como Citroën, que lleva más de un siglo creando automóviles, tecnologías y soluciones de movilidad para abordar las evoluciones de la sociedad, no ha querido renunciar a incluir en su catálogo una selección de vehículos comerciales.



De todos ellos, tal vez el más emblemático sea el Jumper, que lleva ya más de 30 años en las carreteras prestando sus servicios a trabajadores y empresarios. Se trata de un modelo que ha ido evolucionando y perfeccionándose con el paso de las generaciones, a medida que Citroën iba incorporando mejoras e innovaciones. En el año 2024, la marca francesa sacó al mercado un nuevo Jumper y un nuevo ë-Jumper. Y es que, de todas las evoluciones posibles, pocas tan urgentes como la de adoptar una movilidad sostenible que recorte costes y emisiones.