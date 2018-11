Villamanín pide a la Junta medidas contra los «problemáticos» vecinos alojados en las viviendas de promoción pública Ayuntamiento de Villamanín. El Ayuntamiento de Villamanín afirma que no tiene «poder alguno» para seleccionar a las personas que entran en estas viviendas | El último episodio de estos vecinos ha sido la agresión a otro habitante de la localidad Jueves, 22 noviembre 2018, 12:16

El Ayuntamiento de Villamanín ha querido aclarar que las viviendas de promoción pública de Ventosilla de la Tercia que han ido quedando vacías «son propiedad de la Junta de Castilla y León».

«Según la ley, estas viviendas las adjudica la Junta de Castilla y León a familias en situación desfavorecida, con menores a su cargo y en situación de riesgo de exclusión social, en régimen de alquiler», afirman desde el consistorio leonés, que señala que el Ayuntamiento de Villamanín «no tiene ningún poder, ni para adjudicar, ni para echar a nadie de las viviendas».

El consistorio aclara que sí tienen la intención de que la gente que venga a estas viviendas, como el resto de los vecinos,« se atengan a las normas de convivencia, para el buen entendimiento de todos los ciudadanos». «Si esto no es así, como se está dando el caso, no podemos, ni debemos consentirlo», añade.

«Estamos teniendo muchos problemas con la última familia que ha llegado, que está aquí desde abril, periodo más que suficiente para su adaptación, pero no es así y ha protagonizado varios altercados con denuncias por agresiones, amenazas, insultos», aseguran, afirmando que el último episodio ha sido una «agresión a un vecino, causándole lesiones que aconsejaron su internamiento en observación hospitalaria con varios puntos de sutura en la cabeza».

Por ello, piden a la Junta de Castilla y León que «tome medidas». «No podemos seguir así, día sí y día también, teniendo a los vecinos sobresaltados, porque esta gente no quiera atenerse a las normas, mientras el Ayuntamiento no puede tomar medidas al no tener competencias. Tomen medidas ya. Se lo hemos pedido en varias ocasiones», aclaran.