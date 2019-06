Los vecinos de Olleros de Sabero se hartan y colocan un 'radar casero' en la CL-626 'Radar casero' instalado en la CL-626 en Olleros de Sabero. / Eduardo García La alta velocidad a la que circulan turismos y camiones por esta carretera indigna al pueblo, que toma esta singular medida ante la indignación generada NACHO BARRIO León Domingo, 16 junio 2019, 13:55

Cuando llega a la altura de Olleros de Sabero, la carretera CL-626 toma una suave curva de varios kilómetros con la que trata de rodear al pueblo, aunque se adentra en su interior en dos tramos.

Hasta aquí todo normal en esta localidad de la Montaña Oriental dependiente del Ayuntamiento de Sabero, en una distribución urbana que se repite a lo largo y ancho de la geografía española.

Pero el problema no tarda en llegar. La suavidad de la curva que toma la CL-626 es aprovechada por mucho conductores para pisar a fondo el acelerador, lo que supone un peligro para los vecinos.

Hartos de esta situación, han tirado de originalidad para poner el foco sobre el problema. Con una lata de refresco los vecinos han hecho un 'veloradar casero' para llamar la atención sobre las altas velocidades que toman tanto turismos como camiones.

No hace la foto, no multa y no reclama la sanción al conductor, pero con su objetivo de lata trata de llamar la atención sobre el problema desde el quitamiedos de la carretera.

Una solución que esperan llame la atención para que cuando el tráfico pase por Olleros, lo haga a la velocidad que marca la vía. El 'veloradar casero' seguirá tratando de cambiar conciencias, aunque de momento sin multa de por medio.