leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de las tres viviendas en venta. León de Pueblo

Tres casas en pueblos de León que puedes encontrar por 40.000 euros

Oportunidades rurales para quienes buscan tranquilidad, espacio y contacto con la naturaleza

Lucía Gutiérrez

Lucía Gutiérrez

León

Sábado, 1 de noviembre 2025, 09:15

Comenta

El otoño y el invierno tiñen los pueblos de León de una calma especial. Las calles se vacían y el ritmo se ralentiza, aunque cada vez son más quienes aprovechan los fines de semana para escaparse al campo. Desde la pandemia, muchos buscan un refugio donde descansar, desconectar y disfrutar del contacto con la naturaleza.

La provincia de León ofrece numerosas oportunidades para quienes sueñan con una casa de pueblo. Viviendas que, en cuanto salen al mercado, apenas tardan unos días en encontrar nuevo dueño. En León de Pueblo, una de las inmobiliarias más punteras en estas búsquedas los usuarios pueden encontrar casas con encanto, con patio, espacio y tranquilidad: todo lo que muchos buscan.

A continuación, tres ejemplos de casas que puedes encontrar en distintos pueblos leoneses por alrededor de 40.000 euros.

Casa de pueblo con patio y pajar

Precio actual: 40.000 euros Rueda del Almirante II – Ref. 2141

Casa de pueblo con patio y pajar

En un bonito pueblo de la ribera del Esla se encuentra esta vivienda tradicional, que ha rebajado su precio en más de 19.000 euros. Consta de dos plantas de 100 metros cuadrados cada una. En la planta baja dispone de dos habitaciones, cocina, baño y despensa; la planta superior es diáfana, lo que permite ampliar el espacio habitable.

Imagen de la vivienda con Ref. 2141.

La propiedad incluye un amplio pajar anexo, un portal carretal y un patio central de más de 100 metros cuadrados. Está situada en un entorno tranquilo, con buenas vistas a la ribera del Esla y a unos 30 kilómetros de León capital.

Casa de planta baja en La Cepeda

Precio: 39.000 euros Quintana de Fon II – Ref. 3424

Casa de planta baja en La Cepeda

En la comarca de La Cepeda también hay oportunidades por menos de 40.000 euros. Esta vivienda, en buen estado general y a tan solo nueve kilómetros de la localidad maragata, es una gran opción para entrar a vivir de inmediato.

Imagen de la vivienda con Ref. 3424. L.N

Cuenta con una sola planta y unos 95 metros cuadrados construidos, distribuidos en dos amplias habitaciones, salón, cocina y baño. Aunque no dispone de calefacción central, tiene una estufa de pellets que garantiza confort durante todo el año. Se encuentra junto al río Tuerto y a pocos kilómetros de Astorga y de la autovía A-6.

Noticias relacionadas

Tres casas en pueblos de León que puedes encontrar por 30.000 euros

Tres casas en pueblos de León que puedes encontrar por 30.000 euros

Las tres casas que te puedes comprar en la provincia de León por menos de 10.000 euros

Las tres casas que te puedes comprar en la provincia de León por menos de 10.000 euros

Las tres viviendas de lujo que están a la venta en León y alfoz

Las tres viviendas de lujo que están a la venta en León y alfoz

Casa de pueblo con dos viviendas, solar y garaje

Precio actual: 39.000 euros Villamartín de Don Sancho III – Ref. 2702

Casa de pueblo con dos viviendas, solar y garaje

En este tranquilo pueblo leonés se encuentra un interesante conjunto rural formado por una casa con dos viviendas, un huerto con hornera y garaje, además de un pequeño solar urbano, todo en la misma calle y a pocos metros de distancia.

Imagen de la vivienda con Ref. 2702. L.N

La casa principal cuenta con dos viviendas independientes, ambas para reformar y con el tejado renovado. Una de ellas dispone de dos habitaciones, cocina y baño; la otra, de tres habitaciones, salón, cocina y baño. Frente a las viviendas hay un huerto con patio de unos 180 metros cuadrados, hornera y garaje, además de un solar de 87 metros cuadrados.

Se sitúa a unos 55 kilómetros de León capital y cerca de la ribera del río Cea.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El restaurante leonés que ofrece más de 35 tipos de cachopo y apuesta por la cocina casera
  2. 2 Una pelea en la calle obliga a intervenir a la Policía y provoca atascos en León
  3. 3 El Ayuntamiento de León amplía su plantilla y saca a oposición 98 plazas
  4. 4 La Fiesta del Cine llega a León: entradas a 3,50 euros en tres salas de la provincia
  5. 5 Ofrecen una recompensa de 500 euros por encontrar a una perra perdida en León
  6. 6 Un muerto y un herido grave tras registrarse una deflagración en la base militar de Viator
  7. 7 Rifirrafe en el Ayuntamiento que queda en nada: el agua subirá un 2,3% en León en 2026
  8. 8 El curso de pedagogía antifascista busca prevenir «el auge del neofascismo»: «Ser malote ahora es ser de ultraderecha»
  9. 9 León, en el podio del envejecimiento, la soledad y la falta de actividad laboral
  10. 10 Cae un grupo criminal que estafó a 500 personas con la venta de seguros en Zamora y León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Tres casas en pueblos de León que puedes encontrar por 40.000 euros

Tres casas en pueblos de León que puedes encontrar por 40.000 euros