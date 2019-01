IU solicita un pleno extraordinario para valorar la deuda de la Hullera con el Ayuntamiento de La Robla Tras la reunión mantenida en la tarde del lunes entre el pleno del Ayuntamiento y los representantes de la comunidad educativa del centro de FP de La Robla, la agrupación local de Izquierda Unida ha tomado una serie de medidas LEONOTICIAS León Miércoles, 16 enero 2019, 20:19

Como ya indicó la concejala de IU La Robla, Elia Puerto, a la salida de la reunión «de poco sirve la escucha activa si luego no se concreta en un pleno extraordinario y se empiezan a poner excusas. Al final, esta escucha activa se queda en la foto».

El tiempo juega en nuestra contra y no podemos demorar más las decisiones que debe tomar el consistorio municipal, «hemos venido aquí para no sacar nada, ellos- (refiriéndose a los profesores) -han venido buscando solucionar uno de los problemas, que es el relacionado con los terrenos y edificios, y que el Ayuntamiento se haga cargo, pero al final marchamos de aquí sin nada concreto. Es una propuesta muy factible. No olvidemos que los terrenos de la futura residencia se adquirieron cuando la situación económica del Ayuntamiento era bastante más penosa que ahora, con una deuda de más de mil millones de pesetas. Entonces se tomó ese acuerdo debido a las necesidades del municipio y se llevó adelante la compra. Ahora tenemos la oportunidad de invertir en educación, en patrimonio y en nuestro futuro, ya que esta adquisición supone la gestión de terrenos y edificios (algunos en desuso) con un fin municipal, dando opción a desarrollar más actividades de interés, apoyar el asociacionismo y/o conservar el patrimonio cultural de la Fundación Hullera Vasco Leonesa facilitando su acceso y consulta», ha indicado el portavoz de IU en el Ayuntamiento, José Antonio Diago.

Tras la solicitud de apoyo por parte de la comunidad educativa, desde la agrupación política se tomó la decisión de respaldar su propuesta y las acciones que tomarían a continuación para conservar el concierto educativo de la Fundación, que recientemente ha entrado en preconcurso de acreedores, y cuyo destino dependería directamente del futuro propietario de esos bienes.

Todos los partidos representados en el Ayuntamiento de La Robla han manifestado unidad en estos momentos decisivos para la escuela y una postura común de evitar que la gestión del patrimonio cultural y archivístico se deje en manos de alguien externo al municipio, pero no se ha concretado ninguna medida y es necesaria la convocatoria de un pleno extraordinario para poder actuar en bloque en pro de un beneficio común para todos los roblanos.

Izquierda Unida de La Robla es consciente de la magnitud del problema, debido a la cantidad de lotes que conforman la deuda de la Hullera Vasco Leonesa y el gran número de factores de los que depende su gestión, pero «queremos enfrentar el problema paso a paso: En primer lugar, instamos al alcalde a negociar con el administrador concursal la posibilidad de la compra de los terrenos o la permuta de la deuda a cambio delos lotes a concurso que contienen los terrenos y edificios del centro y sus anexos. También, respaldamos la decisión de la comunidad educativa en lo relevante al concierto educativo y las distintas opciones que se están planteando. Por último, exigiremos a la Junta su compromiso con nuestro municipio (como vende el consejero Fernando Rey) facilitando todas las acciones que creamos oportunas para la continuidad de la escuela y su legado cultural y archivístico, dotando de presupuesto estas iniciativas y apoyando la gestión municipal de los mismos, lo que implicaría que permanezcan en el municipio», indica la candidata a la alcaldía de La Robla por Izquierda Unida, Inés Diago.

«Estas acciones no supondrían la ruina para el Ayuntamiento, como ha indicado en prensa recientemente el alcalde roblano del PSOE, Santiago Dorado. Sí supondrían un esfuerzo inversor, pero la pérdida de ingresos que supone la térmica no es tan dramática ni tan a corto plazo como él afirma, ya que mientras la central mantenga la actividad (aunque sea de desmantelamiento) Naturgy seguirá abonando el IAE, aunque se recalcule a la baja, y también seguirá abonando el IBI, porque seguirán ocupando los terrenos actuales. Pedimos a Santiago Dorado responsabilidad y voluntad política en este final de legislatura. Es un momento crucial, y debe escuchar al resto de grupos políticos y a la comunidad educativa».

Los profesores, alumnos y padres del centro ya están organizando las distintas acciones conjuntas, y manifiestan su apoyo a la concentración que tendrá lugar el viernes, 18 de enero, a las 13:30 horas en frente del Ayuntamiento roblano, en la que además de la lectura de un manifiesto se informará de la situación actual del centro y se intentará involucrar al municipio y a la comarca en un frente común en el que esperamos estén representadas todas las fuerzas políticas y sociales de La Robla.