Ayuntamiento de Sahagún.

Sahagún suma seis meses sin plenos y con dos puestos de concejal vacantes

UPL ha denunciado esta situación a la Junta Electoral de Zona puesto que no se celebran plenos desde abril y, por tanto, no ha podido aceptarse y reemplazar las renuncias de una edil de esta formación y otra del PP

Leonoticias

Leonoticias

León

Jueves, 23 de octubre 2025, 11:14

Comenta

El grupo municipal de UPL en Sahagún ha solicitado formalmente a la Junta Electoral de Zona que requiera al Ayuntamiento de Sahagún el «cumplimiento inmediato del procedimiento de sustitución de concejales» tras las renuncias producidas en abril de 2025 con el fin de «restablecer la plena representatividad de la corporación y garantizar la normalidad institucional».

En el pasado mes de abril, dos concejalas, una perteneciente a UPL y otra al PP, renunciaron a su acta y desde entonces, denuncia la formación leonesista «no se ha convocado ningún pleno» para aceptar dichas renuncias ni proceder al nombramiento de sus sustitutos.

«A día de hoy, las vacantes siguen sin cubrir, lo que provoca que el Ayuntamiento funcione con una Corporación incompleta y, por tanto, sin la representación que corresponde a los vecinos según los resultados electorales», afirman desde UPL, que consideran «inaceptable» que hayan transcurrido seis meses sin realizarse este trámite.

Por otro lado, la formación leonesista considera igualmente «inadmisible» que haya pasado más de medio año sin plenos ordinarios tras cancelarse el previsto para septiembre «por un defecto de forma, incumpliendo la periodicidad mínima establecida por ley y privando a la oposición y a la ciudadanía de un espacio de debate, control y transparencia».

