León Jueves, 30 mayo 2019

La ruta del Cares espera ser una de las mayores atracciones turísticas este verano según Jaire Aventuras. Cada vez más turistas deciden descubrir las maravillas de este paisaje leonés, considerado una de las mejores rutas de senderismo en el país

La Ruta del Cares es considerada por los expertos como una de las mejores rutas de senderismo, al ser su dificultad media y estar abierta durante todo el año. Su dificultad se debe a que, al transcurrir por grandes acantilados y túneles, existen tramos en los que no es posible abandonar la ruta, pese a ello esta al alcance de cualquier persona que quiera disfrutar de una experiencia única y unos paisajes de ensueño.

Pese a que la Ruta del Cares puede realizarse durante todo el año, pero se aconseja realizarla en las estaciones de otoño, primavera o recién empezado el verano, ya que durante estás las temperaturas suelen ser óptimas y no dificultan el camino.

La ruta consta de doce kilómetros, que se extienden entre las localidades de Caín en León y Poncebos en Asturias y está repleta de bellos paisajes y espacios naturales. La duración del recorrido suele ser de 4 horas o de 8 horas, dependiendo si solo se realiza un viaje de ida o de ida y vuelta. Suele empezarse a las 10 de la mañana, en grupos de 6 o más personas y en el caso de ser muchos, se realiza otra salida a las 8 de la mañana, ambas con el mismo sentido Poncebos – Caín.

La Ruta del Cares está repleta de caminos llanos y con pocas subidas y bajadas; tiene una anchura de 1,5 metros ya que se construyó pensando en que pudiera circular un carro por ella. Pese a todo ello, no es aconsejable que la realicen aquellas personas que puedan sufrir vértigos y como no tiene ningún tipo de protección por el desnivel Jaire aconseja estar siempre atento y no distraerse y en el caso de realizarla niños que vayan siempre por el lado interno y cogidos de la mano.

Con el constante aumento del turismo de interior y de montaña, Jaire Aventura prevé que este año, la Ruta del Cares disfrutará en verano de visitas durante todos los dias, con grupos numerosos, con ganas de disfrutar de los distintivos paisajes asturianos.