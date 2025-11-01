leonoticias - Noticias de León y provincia

Rescatan a una septuagenaria herida en un accidente en Prado de la Guzpeña

Los bomberos de la Diputación restacan a los dos ocupantes de este vehículo, donde la mujer estaba herida tras una salida de vía

León

Sábado, 1 de noviembre 2025, 18:56

Una mujer de 72 años ha resultado herida este sábado en una salida de vía en la CL-626, a la altura de Prado de la Guzpeña.

El aviso al 112 tuvo lugar a las 15:17 horas en el kilómetro 156 de esta vía, donde los ocupantes del vehículo accidentado no podían salir del mismo al estar bloqueadas las puertas.

Los bomberos de la Diputación de León rescataron a los ocupantes del vehículo y una mujer de 72 años fue atendida por los servicios sanitarios, aquejada de distintos dolores.

