La red 5G no alcanza a la mitad de los hogares en un tercio de los municipios leoneses Pese a que el acceso a esta red ha evolucionado, aún existen 19 sin ningún acceso al 5G, número que alcanza los 24 ayuntamientos en el caso de la fibra óptica

Dani González León Sábado, 8 de noviembre 2025, 09:23

Una conexión total a internet sigue siendo el anhelo de decenas de municipios de la provincia de León, que ven cómo algunos hogares – y en algunos casos todos – no tienen acceso a la última tecnología en materia de conectividad.

En algo más de un tercio de los municipios de la provincia leonesa más de la mitad de los hogares no tienen acceso a la línea 5G. Así se desprende de los datos de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.

En la provincia de León, en el mes de junio de 2024 – últimos datos actualizados -, casi el 89% de los hogares tienen acceso a una conexión 5G. Pero el reparto es muy desigual, con zonas totalmente cubiertas por esta red y otra donde apenas llega.

Los municipios más desconectados

En total, existen 19 municipios donde el 5G no ha llegado a ningún punto de su territorio. San Pedro Bercianos, Matadeón de los Oteros, Posada de Valdeón, Caín, Izagre, Cármenes, Campazas, Villamoratiel de las Matas, Murias de Paredes, Santa María de Monte de Cea, Valdesamario, Valverde-Enrique, Gusendos de los Oteros, Oseja de Sajambre, Barjas, Gordoncillo, Villamartín de don Sancho, Pobladura de Pelayo García y Gordaliza del Pino no cuentan con ningún hogar conectado a la red 5G.

A ellos se suman otros 19 municipios, algunos como Igüeña, Laguna de Negrillos, Pajares de los Oteros, Riaño, Riello o Toreno donde son menos del 10% de las viviendas las que tienen acceso al 5G.

En total, 73 municipios de los 211 que componen la provincia (un 35%) no cuentan con red de este calibre en más de la mitad de los hogares. Algunos son tan conocidos como Fabero, La Pola de Gordón, Santa Marina del Rey o Cubillos del Sil, donde menos de la mitad de las viviendas tienen acceso a 5G.

En el lado contrario, en el de la plena cobertura en sus municipios, aparecen 26 municipios, entre los que están León y el alfoz. No está, por ejemplo, Ponferrada, cerca de ese 100%: cuentan con un 99,79% de conexión al 5G.

En evolución

La evolución de esta red en la provincia ha dado un importante acelerón en los últimos años. En 2021, ni siquiera la mitad de los hogares de la provincia tenían acceso a la red 5G: sólo el 48,05% de las viviendas leonesas disponían de esta conexión.

Pero su implantación ha crecido de forma importante, ya llegando a tres cuartos de las viviendas en el año siguiente y superando el 85% en 2023 para rozar ya el 89% de los hogares en 2024. A la par, ha llegado el 5G de banda 3,5GHz, que permite una conexión más rápida y estable y que llega, actualmente, casi al 60% de los hogares leoneses.

Por otro lado, el paso previo al 5G, el 4G, está casi plenamente instalado (99,02% de los hogares de la provincia), pero hay municipios como Reyero, Valdemora, Villamoratiel de las Matas, Fuentes de Carbajal o Vegacervera que tienen dificultades, incluso, con esta red.

Fibra óptica

Los datos son aún peores en la fibra óptica. En la provincia de León, apenas el 83% de los hogares tienen acceso a esta conexión, si bien es cierto que ha ido en evolución desde el 66,35% de conexión en la provincia en 2021.

Es llamativo que ningún municipio leonés. tiene la totalidad de sus viviendas cubiertas. En León ciudad se llega al 98,88% y Villabraz es el que está más cerca de la plenitud de conexión en fibra óptica, con el 99,22%.

Sin embargo, hay 24 municipios sin ninguna vivienda con conexión de fibra óptica, como en el caso de Llamas de la Ribera, Murias de Paredes, Prioro, Truchas, Valdelugueros o Posada de Valdeón; y hasta 40 con menos de la mitad de sus municipios con esta red, como son los casos de Puebla de Lillo, Vega de Valcarce, Crémenes, Villafranca del Bierzo o Palacios del Sil.

