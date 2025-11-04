El pueblo de León que ha formado en nueve meses a ocho nuevos jardineros Lo ha hecho gracias al VII Programa de Formación y Empleo del municipio

Durante nueve meses, 'La Robla Natura' ha formado a ocho alumnos en actividades auxiliares de viveros y jardines, y en conservación y mejora de montes, realizando distintos trabajos en el municipio

El Ayuntamiento de La Robla clausuraba el pasado viernes la VII edición del programa mixto de formación y empleo 'Robla Natura VII', con la colaboración del Ecyl. Una clausura en la que estuvieron presentes el concejal de Economía, Hacienda, Obras, Urbanismo y Seguridad Ciudadana, José Manuel Pastrana, y el concejal de Deportes y Medio Ambiente, Raúl Castro.

Este programa, que comenzaba en el mes de febrero, ha contado con la participación de ocho alumnos así como un coordinador y un monitor, formándose durante un espacio de nueve meses en actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería y actividades auxiliares en conservación y mejora de montes. Así, han realizado diferentes actuaciones en el propio municipio como mantenimiento y adecuación de los jardines y zonas verdes.

La Robla ha sido beneficiaria, un año más, de esta iniciativa cuyo principal objetivo es mejorar la experiencia laboral y las competencias profesionales. La apuesta es clara, y se ha mantenido un edición más, con una inversión sufragada por el Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de La Robla que ha ascendido a 167.110 euros.

