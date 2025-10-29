Un pueblo de León busca bajo tierra para acabar con sus problemas de suministro de agua La Confederación Hidrográfica del Duero estudia si permite a Cerezales del Condado un sondeo para buscar acuíferos en su localidad

Alberto P. Castellanos León Miércoles, 29 de octubre 2025, 08:15 Comenta Compartir

El verano de 2025, un bando de la Junta Vecinal de Cerezales del Condado informaba de que estaban «teniendo problemas con el suministro de agua potable para todos los vecinos del pueblo. Por ello ha sido necesario cortarlo durante algunas horas para recuperar carga en el depósito principal». Entre los motivos que barajaban para llegar a esta situación estaban posibles fugas -tras reparar una este mismo verano-, una bajada de aportación de las captaciones existentes o el uso inadecuado por parte de algunos usuarios: regar jardines o usos lúdicos -piscinas-.

Es por ello que se han aplicado el dicho que señala que 'a grandes males, grandes remedios'; y entre las soluciones propuestas hay una que toma forma. Con fecha 28 de octubre de 2025, el Boletín Oficial del Estado ha publicado que la Confederación Hidrográfica del Duero abre el proceso de información pública ante una petición de la Junta Vecinal de Cerezales del Condado. En ella se solicita la concesión de aprovechamiento de aguas subterráneas.

Manuel Ferreras Fidalgo, alcalde Vegas de Condado, confirma que en Cerezales «tenían varias fuentes que se han agotado. Cuando bajaba el nivel han tenido que cerrar el agua por la noche, ya en 2024 y este año también, para que recupere para tener durante el día y entonces han decidido hacer un sondeo».

La documentación aportada por la localidad perteneciente al municipio de Vegas del Condado concreta que quieren realizar un sondeo a cien metros de profundidad y veinte centímetros de diámetro -16,8 de entubado- para buscar agua subterrámea de la masa Terciaria Detrítica del sistema Tuerto-Esla.

El volumen máximo de agua extraída se estima en 21.285 metros cúbicos. Una cantidad que, esperan, solucione los últimos problemas de abastecimiento.

El alcalde del municipio confirma que, además de en Cerezales, hay problemas en otro pueblo Vegas del Condado: «En Castrillo también andamos así, así. Teníamos una fuente y casi se ha secado pero en el sondeo que hemos hecho pues no hemos encontrado nada. Y ya llevamos cuatro años para los permisos y no hay forma, solo hay que líos para allá y para acá y prohibiciones», se queja Manuel Ferreras.