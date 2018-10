El PSOE sigue la hoja de ruta del PP con el triple hilo para garantizar el paso de mercancías por la Variante de Pajares Túneles de la Variante de Pajares. / Jesús Manuel Pardo La postura de Fomento con la variante de Pajares quedó fijada en diciembre de 2017 | Se debió a una decisión técnica del ministerio para permitir el paso de los trenes de mercancías por uno de los túneles MARCO MENÉNDEZ León Lunes, 15 octubre 2018, 10:17

Un túnel de la Variante de Pajares con ancho estándar o internacional y el otro con triple hilo o carril para permitir el tránsito de los trenes de mercancías. Eso es lo que está llevando a cabo el Ministerio de Fomento y que en los últimos días ha levantado una gran polvareda política en Asturias, después de que el Consejo de Ministros autorizara a Adif Alta Velocidad la resolución de los contratos para el montaje de las vías que habían sido formalizados para los tramos La Robla-Túneles de Pajares y desde esta infraestructura hasta Pola de Lena.

El caso es que, si bien en un primer momento se preveía la instalación de vía única en ancho ibérico, y ancho mixto con triple hilo entre La Robla y León, fue el propio ministro de Fomento del Gobierno del PP, Íñigo de la Serna, quien en diciembre de 2017 anunció la instalación de un tercer hilo en uno de los túneles y ancho internacional en el otro. El ministro dijo entonces que «manifestamos en más de una ocasión que no iba a haber ningún problema con las mercancías». Fue una decisión celebrada por el consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, quien apuntó que «no hay una palabra que discutir acerca de las soluciones técnicas, que serán las más adecuadas. Los ingenieros han decidido que esta es la solución».

No cayó tan bien la noticia en el socio de gobierno del PP, en Foro Asturias, pues su diputado nacional, Isidro Martínez Oblanca, recordó el acuerdo firmado por ambas formaciones y que «los asturianos no queremos ir más rápido que nadie, pero tampoco a menos velocidad que los demás». No obstante, quien rebajó la tensión entre el PP y Foro fue su entonces secretario general, Francisco Álvarez-Cascos, al hablar de «una decisión técnica, pero hay que tener en cuenta que es siempre una solución provisional, nunca definitiva. Por ello, no discutimos decisiones técnicas. El compromiso es tener ancho internacional en los túneles y velaremos por su cumplimiento». Eso sí, no sin dejar de recordar que la solución adaptada «no es la alta velocidad que definen las directrices europeas».

El caso es que esa solución es la que está manteniendo el actual ministro de Fomento, con un túnel en ancho europeo y el otro, con triple hilo. Ambos túneles dispondrán del ancho propio a la alta velocidad, pero el hecho de que en el túnel oeste ya estén instaladas las traviesas en placa impide que se pueda instalar en esa plataforma el triple hilo, solución que se ha decidido adoptar para el túnel este.

Ya habían sido adjudicados los contratos para el montaje de las vías en ancho ibérico en los tramos que unen los túneles con Pola de Lena y con La Robla, por lo que Adif Alta Velocidad se vio obligada a solicitar la resolución de ambos contratos para poder licitarlos de nuevo con las nuevas condiciones proyectadas. El Consejo de Ministros del Gobierno de Pedro Sánchez aprobó la resolución del primero de esos contratos el 29 de junio pasado, que había alcanzado un presupuesto de 9,28 millones de euros. El segundo tramo pasó ese mismo trámite el pasado 11 de octubre y tenía un presupuesto de 7,8 millones. De esta manera, Adif Alta Velocidad podrá volver a adjudicar las obras de montaje de las vías en ambos tramos, pero en base a los proyectos ideados por el equipo de De la Serna.

El Ministerio de Fomento mantiene las obras, pero sí ha retrasado algo el calendario anunciado por el anterior ministro, que preveía que la finalización de la obra de la Variante de Pajares sería en el verano de 2020. Ahora, José Luis Ábalos habla ya de finales de ese año, a lo que habrá que añadir el tiempo que se tarde en realizar las pruebas con trenes especiales para ello. Después, el viaje de Madrid a Oviedo se hará en dos horas y 56 minutos, y a Gijón, en tres horas y 21 minutos.