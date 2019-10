El PSOE de León pide la dimisión de Igea por cuestionar la prestación de servicios en los municipios pequeños Eduardo Morán y Javier Alfonso Cendón. / César Sánchez La cúpula provincial del partido arremete contra el vicepresidente de la Junta y acusa a Mañueco de ser su cómplice para cerrar los pueblos LEONOTICIAS León Sábado, 5 octubre 2019, 13:14

La cúpula del PSOE de León ha arremetido este sábado contra el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, tras conocer sus últimas declaraciones en las que cuestiona el derecho de los municipios pequeños a recibir servicios. «No es razonable dar servicios en municipios de 50 personas«, señaló Igea.

El secretario general y candidato número uno al Congreso de los Diputados por PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, ha perdido la dimisión del también portavoz del Ejecutivo autonómico por no cumplir con su responsabilidad de garante de los mismos derechos para todos los ciudadanos de la comunidad. «No es que sea a no razonable dar servicios a los pueblos de 50 personas, como dice Igea, es que es su obligación dar esos servicios y si no lo sabe tiene que irse para su casa», señaló Cendón.

El líder de los socialistas leoneses indicó que los representantes de Ciudadanos «hablan constantemente de la Constitución para culpar a los demás de inconstitucionalistas, pero a la primera de cambio son los primeros que vulneran uno de sus principios, la igualdad de todos los españoles y la no discriminación, vivan donde vivan».

El vicesecretario general del PSOE y presidente de la Diputación, Eduardo Morán, que este sábado ha participado junto a una nutrida representación de la corporación provincial en los actos de San Froilán en La Virgen del Camino, también se refirió a las palabras de Francisco Igea.

«El vicepresidente de la Junta y su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, son cómplices de querer cerrar los pueblos. El PP los ha vaciado durante los últimos 30 años y ahora ha encontrado la alianza de Ciudadanos para acabar con ellos. El primer paso es dejarlos sin servicios».