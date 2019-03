El PSOE lamenta la pérdida de «cuatro años de oro» en la puesta en valor del patrimonio de la provincia de León El portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca, conversa con algunos procuradores antes de comenzar el Pleno de las Cortes de Castilla y León. / Chacón García Cirac espera que los pendones leoneses reciban el reconocimiento como Bien de Interés Cultural antes del final de la legislatura ICAL Martes, 26 marzo 2019, 19:09

El procurador del PSOE Álvaro Lora lamentó este martes la pérdida de «cuatro años de oro» en la puesta en valor del patrimonio de la provincia de León, algo con lo que la consejera de Cultura y Turismo, Josefa García Cirac, dijo no sentirse de acuerdo porque frente al «pesimismo» socialista, hay una «realidad» que pone en valor «el buen trabajo de los profesionales de la Consejería de Cultura y Turismo».

García Cirac consideró que los socialistas muestran «algo muy distinto a la realidad», porque justificó que durante estos cuatro años se incrementó en un 53 por ciento la inversión en patrimonio, en intervenciones como el programa 'Uno por uno' en el Palacio Episcopal de Astorga, se ha invertido en el yacimiento arqueológico de Lancia, en el pórtico occidental de la catedral de León, en la iglesia de Santiago de Peñalba, en la promoción de la Tebaida y el valle del silencio o el programa de iniciativas sociales con el patrimonio en el monasterio de Sandoval.

Aseveró que también se han desarrollado actuaciones en la iglesia de San Francisco de Villafranca del Bierzo, en el Ayuntamiento de Sabero y también en el de Fabero y próximamente se llevará a cabo en este municipio berciano su declaración como primer conjunto histórico minero de Castilla y León.

Igualmente defendió la gestión que la Junta desarrolla de espacios culturales como Las Médulas, donde se ha invertido un millón de euros que se suman a los nueve millones invertidos desde su declaración como Patrimonio de la Humanidad, pero también se ha destinado cuantía económica al Camino de Santiago.

Por otro lado, García Cirac defendió la declaración, a lo largo de esta legislatura, de dos Bienes de Interés Cultural (BIC) en la provincia de León «de gran repercusión y muy demandadas» como es el caso de la lucha leonesa y el santuario de La Virgen del Camino, además de que confió en que antes de que concluya el mandato se pueda materializar esta misma declaración para los pendones concejiles del Reino de León.

El procurador socialista Álvaro Lora, insistió en la pérdida de cuatro años «de oro» para poner en valor el patrimonio leonés, y puso varios ejemplos como el yacimiento de Galleguimoos o el palacio de Grajal de Campos, no se ha apostad por el Museo de la Agricultura de Castilla y León en Astorga o no se ha invertido en los dos yacimientos «más importantes» de la provincia como el de Lancia o el de Ad Legionem.

Por otro lado, aludió a la no declaración como BIC del Camino de San Salvador o la falta de avance en el caso del Filandón. «Pasó la legislatura y no han cuidado el patrimonio berciano», incidió Lora, quien estimó que en el caso de Las Médulas se podría aludir a «los recortes de las Médulas» porque en estos cuatro años «se ha recortado en presupuesto y personal», por lo que no dudó en acusar a la Junta de no haber estado «disponible» en estos cuatro años.