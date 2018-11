El PSOE aboga por medidas de discriminación positiva para luchar contra la despoblación Una jornada analiza en Soto y Amío el futuro del medio rural con la presencia de, entre otros, los secretarios autonómicos de Pequeños Municipios, Alberto Azofra, y de Municipios de Montaña, José Fernández, y la clausura del líder provincial, Javier Alfonso Cendón LEONOTICIAS León Sábado, 17 noviembre 2018, 18:11

Medidas de discriminación positiva para luchar contra la despoblación. Esta sería, en resumen, la principal conclusión de la jornada sobre el futuro del medio rural organizada este sábado por el PSOE de León en Soto y Amío y que ha contado con la presencia de los máximos responsables autonómicos y provinciales en este área dentro de la formación socialista.

Así, el salón de actos de la Mancomunidad Omaña-Luna, en la pedanía de Canales-La Magdalena, ha acogido diferentes mesas coloquio con la participación de los secretarios de Pequeños Municipios y de Municipios de Montaña del PSOECyL, Alberto Azofra, y José Fernández, respectivamente, así como de los secretarios provinciales de Política Municipal, José Pellitero, y de Pequeños Municipios, Aida Rodrigo. La alcaldesa de Soto y Amío y secretaria de Relaciones Institucionales del PSOE de León ofició como anfitriona y se encargó de la apertura. La alcaldesa de Murias de Paredes y presidenta de Cuatro Valles, Carmen Mallo, presentó la ponencia 'La ganadería como fijadora de población'. El secretario general del PSL-PSOE, Javier Alfonso Cendón, clausuró la jornada.

El líder de los socialistas leoneses destacó como uno de los proyectos para hacer frente a la despoblación de la provincia el plan forestal de asentamiento demográfico adelantado por el PSOE este verano. Cendón también abogó por el cambio tecnológico en todos los sectores y por romper la brecha digital en el medio rural mediante la implantación de la banda ancha universal. «Todo ello sin olvidar que los pueblos tienen que recibir los servicios de calidad a los que tienen tanto derecho como las ciudades, unos derechos que han sufrido los recortes de Junta en sanidad o en educación», precisó.

El responsable de Municipios de Montaña en la ejecutiva autonómica del PSOE, José Fernández, señaló que la despoblación es «un problema de Estado, ante el que deben implicarse todas las administraciones» y lo colocó al nivel del conflicto catalán como las dos grandes cuestiones de ordenación territorial que definirán el futuro del país. «No puede ser que el 20% de la población española viva en el 80% del territorio», dijo, a lo que añadió que «es fundamental que haya gente en los pueblos, pero no sólo para los pueblos, sino también para las ciudades». El también alcalde del municipio zamorano de Puebla de Sanabria argumentó que «los pueblo somos fundamentales» y se preguntó: «¿Qué van a hacer en las ciudades si desaparecen los pueblos? ¿Quién va a cuidar de un territorio que quedaría como pasto de las llamas?».

Fernández puso como ejes de las políticas para luchar contra la despoblación el mantenimiento de los servicios básicos, el apoyo a los emprendedores, la cobertura de las nuevas tecnologías de la comunicación, una fiscalidad que premie el establecimiento en el medio rural y el respeto a la naturaleza. «No puede fallar ni un servicio, si no tenemos médico, dejamos de hablar de todo lo demás. Sostenibilidad, toda, pero sostenibilidad humana y calidad de vida», resumió en su intervención.

El secretario de Pequeños Municipios del PSOECyL y pedáneo de la localidad burgalesa de Quintanilla de Somuño, Alberto Azofra, centró su discurso en el futuro de las juntas vecinales, de las que dijo que sólo encontrarán el encaje legal que merecen «cuando al Gobierno central del PSOE se sume un gobierno de la Junta también del PSOE». Azofra destacó que ya resulta totalmente sintomático que el Estatuto de Autonomía de Castilla y León «sólo cite una vez a las entidades locales menores». Adelantó la idea de modular las competencias de las juntas vecinales en función de la capacidad y la dimensión de cada una de ellas.

La alcaldesa de Soto y Amío, Ana Arias, abogó por la dotación de suelo industrial en los pequeños ayuntamientos «para no perder oportunidades ante la posibilidad de que se instalen empresas, porque, sin empresas que inviertan en el mundo rural, la población no va a asentarse aquí, aunque quiera». La también responsable de Relaciones Institucionales del PSOE leonés precisó que el mundo rural necesita disponer de servicios de calidad: «Los pueblos no pueden perder su encanto, pero ello no es incompatible con buenos colegios, guarderías, centros de salud, con médicos suficientes, trasporte público, fibra de alta velocidad…»