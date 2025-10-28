La Pola de Gordón da el primer paso para legalizar las balsas mineras como lagos de pesca El BOE publica ahora una autorización para el uso de aguas de un arroyo cercano para usar en esta infraestructura que la CHD declaró ilegal hace meses

Alberto P. Castellanos León Martes, 28 de octubre 2025, 14:34

En febrero de 2025 Ecologistas en Acción alertaba de que el ayuntamiento de La Pola de Gordón había llevado a cabo, «sin autorización de la Confederación Hidrográfica del Duero -CHD- y sin disponer de concesión de agua» unas obras en las balsas de decantación de las antiguas explotaciones mineras de Santa Lucía para convertirlas en «lagunas artificiales de pesca».

En julio, tras esa información de la organización ecologista, el alcalde Antonio García, manifestó que la iniciativa, sancionada por la CHD por falta de autorización, que «sigue en marcha«. Uno de esos pasos era solicitar esos permisos de los que carecían las obras y que este 28 de octubre de 2025 comienzan a llegar.

Así se puede entender tras consultar el Boletín Oficial del Estado que se da a concesión de aprovechamiento de aguas provenientes del arroyo Vallín Faedo para uso de carácter público para crear un lago artificial de pesca.

El documento recoge también un plazo de un mes desde este 28 de octubre de 2025 para presentar peticiones por parte del consistorio de La Pola de Gordón. Instancia que no se tendrá en cuenta si no se presenta en plazo y forma. Por ejemplo, no se admitirá una petición que doble el caudal de agua solicitado de 8,94 litros por segundo o no cumpla con los requisitos que provocaron la negativa inicial de la CHD.