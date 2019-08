El Ministerio de Fomento «buscará soluciones» para reducir el coste del peaje de la AP-66

El Ministerio de Fomento propone cobrar por el uso de las autovías ahora gratuitas y reconoce como opción la aplicación de un peaje en ellas. Los recursos obtenidos se usarían en financiar los gastos de conservación, si bien el ministro José Luis Ábalos también ha ligado a ese debate la posibilidad de reducir la carga que Asturias y Galicia soportan por sus peajes.

Adriana Lastra, vicesecretaria general del PSOE reconoció ayer en la entrada a la Feria de Muestras que «la autopista del Huerna es la única salida digna que tiene Asturias hacia la meseta». Aseguró que el ministro «está trabajando en ello» y que comprende «la situación de los transportistas y en general de todos los asturianos». «Como ustedes saben el PSOE siempre ha estado en la búsqueda de soluciones para mejorar las condiciones, es lo que dijo el ministro», abundó.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, tras la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, aseguró sobre el plan para cobrar por entrar en las autovías que «de esa idea yo me quedo con que pretende rebajar el precio de las autopistas que ya tienen un peaje excesivo». Barbón aclaró que no le gusta crear falsas expectativas «como cuando se habla alegremente de rescatar un peaje como el del Huerna, que finaliza en 2050». Según dijo, en términos de indemnización, eso sería inviable «y vamos a pelear para que las rebajas hagan más accesible la autopista y faciliten su uso».

Para el presidente, lo importante es que «es la primera vez que un gobierno de España no prorroga un peaje cuando finaliza», recordó en referencia a la reciente liberación de la autopista AP-1 entre Burgos y Armiñón. «La pena es que cuando finalizaba la del Huerna, en 2021, se prorrogó hasta 2050. De no haber sido así ahora estaríamos viendo el final de su concesión». Evitó analizar la idea de cobrar por usar las autovías. «Yo lo que veo bien es que me rebajen el peaje a mí, pero no entro en cómo se puede financiar. Puede ser a través de los presupuestos generales del estado, por la base impositiva. Yo no entro en eso», insistió.

«Injusto para Asturias»

Foro sí entró en ello y censuró una propuesta que creen un «disparate». Adrián Pumares, secretario general y diputado de la formación en la Junta General, afirmó que «la medida es tremendamente injusta para Asturias. Ya estamos suficientemente discriminados y marginados en materia de infraestructuras como para imponer un peaje en las autovías que ahora son gratuitas».

Pumares consideró que al imponer un pago por estas vías «se fomenta el uso de las carreteras secundarias, y estas, según los últimos estudios, cuentan con un índice de siniestralidad mayor. Así que estaríamos exponiendo a los conductores a más peligros». Se preguntó además «a qué se refiere el Gobierno con un peaje simbólico» y criticó que «no se centre en formar Gobierno, que es lo que necesitan España y Asturias, en vez de dedicarse a plantear propuestas disparatadas que van en contra de los intereses de los ciudadanos».

El gobierno andaluz calificó de «broma» la propuesta y la rechazó frontalmente. Galicia cree que «es un globo sonda» y pidió explicaciones, al igual que Cataluña y Valencia. Aunque en el caso catalán no se oponen a la medida radicalmente porque «ya estamos estudiando la posibilidad de implantar el sistema de viñeta», que establecería «una tarifa plana para todos los coches».