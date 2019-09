Cs y La Meda conmemoran la ofrenda floral del túnel de la avenida del Pantano de Cubillos del Sil Homenaje realizado en la comarca leonesa. Un año más, el homenaje ha sido a dos jóvenes que perdieron la vida en un trágico accidente ocurrido en este punto LEONOTICIAS Domingo, 15 septiembre 2019, 21:30

El grupo político Ciudadanos de Cubillos del Sil junto con la Asociación Sociocultural La Meda han realizado a las cinco y media de la tarde de este domingo la tradicional ofrenda floral en el cruce del túnel de la Avenida del Pantano.

Otro año más, han homenajeado a los dos jóvenes Santi y Raúl, que perecieron en el trágico accidente ocurrido en este punto fatídico un día como hoy hace 22 años y a esta misma hora, cuando tenían 16 y 15 años respectivamente.

En ese acto también han reivindicado otra vez más la solución definitiva para este crítico enlace de la avenida, pidiendo que el Ayuntamiento reforme totalmente el túnel de tal forma que el paso inferior sea más ancho y alto, que también albergue aceras para los peatones y esté iluminado. Al mismo tiempo, advierten de la necesidad de actuar en los demás puntos peligrosos de la carretera, como es la construcción de la glorieta a la altura del campo de fútbol, continuar con el ensanche de la calzada, sobre todo en los puentes de los arroyos que atraviesa este vial, ejercer un buen mantenimiento, etc.

Una solución prometida pero que no llega. Ya ha pasado un año y medio desde que el alcalde anunciara públicamente que el Ayuntamiento de Cubillos del Sil y Endesa negociaban la eliminación del túnel, y que antes de un año se ejecutaría la obra. En el pleno celebrado en el mes de junio del año pasado, el regidor les afirmó que este pasadizo lo derribaría Endesa junto con el desmantelamiento de la infraestructura obsoleta de la central térmica. Hace más de un año que el Ayuntamiento le concedió a Endesa licencia municipal para ejecutar las citadas obras. Sin embargo, a día de hoy el maldito túnel sigue en pie.

Piden al alcalde, que se preocupe por la seguridad de los vecinos «y no caiga en la desidia y la dejadez, o lo que es peor, que esta actitud no sea una tomadura de pelo. Aunque él quiera olvidarse, nosotros no nos olvidamos, llevamos 22 años reivindicando y esperando que se ejecute la solución definitiva y seguiremos insistiendo».