Matallana quiere levantar un gran campo de tiro como motor para la zona

José García Álvarez, 'Pepe', es uno de los diez alcaldes de la provincia de León que no cuentan con asignación. No tiene sueldo. «Cuando llegué a la alcaldía y vi como estaban las cosas tomé la decisión de no tener sueldo. Entonces se debía mucho», recuerda.

Eso fue en 2015 y hoy el municipio de Matallana de Torío puede presumir de tener un Ayuntamiento estabilizado en el aspecto económico y con posibilidades de crecimiento.

No ha sido sencillo más cuando se habla de un municipio «al que la crisis de la minería le ha castigado con dureza. En la zona de Matallana había una población de 3.000 personas y en la actualidad apenas quedamos 1.300 personas, de ahí que lo primero sea conseguir mantener esa población y crecer en la medida de lo posible«.

Y para crecer hay aspectos que resultan determinantes. «Uno de los más importantes es el transporte. Es algo que los vecinos reclaman de forma permanente y especialmente el transporte a través de Feve. Hay que recuperar Feve para que vuelva a ofrecer un servicio de calidad a los vecinos de la zona porque es un medio de comunicación clave para muchos vecinos y establece una conexión clave con la capital«, recuerda José García Álvarez.

Y junto a la vía estrecha, mejores viales y mejores infraestructuras tecnológicas porque es muy complicado llamar a empresas cuando «resulta que un municipio que está a veinte kilómetros de León no tiene banda ancha. Eso no puede suceder si lo que se quiere es recuperar zonas afectadas por la crisis del sector minero«.

'Pepe' insiste que los 40 años de municipalismo han hecho que Matallana viviera épocas de oro y ceniza. La riqueza y la pobreza casi se han dado la mano porque «no se supo llevar la reconversión de un modo acertado. Hubo inversiones de planes mineros destinadas a la mejora de los pueblos que se invirtieron de forma acertada pero otras inversiones, las que debían hacer que se crearan nuevas empresas, quizá no se realizaron de la forma más correcta«.

Hoy toca 'pelear' con la dura realidad que deja a Matallana de Torío «con una población de entre cero y 14 años que apenas llega al seis por ciento», un dato que contrasta con el elevado porcentaje -por encima del 50 por ciento- de personas que están por encima de los 65 años.

Romper con esa dinámica y esa barrera dependerá en el corto y medio plazo de la capacidad de asumir nuevos proyectos. José García Álvarez se muestra especialmente orgulloso del hecho de que en esta legislatura se haya logrado la rehabilitación del viejo Ayuntamiento para ser convertido en un centro cultural.

En el cajón de los proyectos ya está preparado uno de los más ambiciosos: un campo de tiro olímpico que sería el segundo más importante de España y uno de los «cuatro o cinco más importantes de Europa».

Se trata de un proyecto ligado a los fondos de reactivación de zonas especialmente deprimidas por la pérdida de la minería. La inversión superará los 15 millones de euros y el Ayuntamiento no tendría que aportar cantidad alguna. «Somos prudentes, pero estamos ilusionados y convencidos de que puede ser el gran revulsivo para la zona», remarca el alcalde de Matallana de Torío.

José García Álvarez insiste en no dejar de dar pasos. Se ha mejorado la estabilidad presupuestaria en el Consistorio, los servicios «atienden a las necesidades de los vecinos aunque queremos más y mejores», hay proyectos realizados, en marcha y a futuro, por lo que sólo queda continuar con ese «trabajo diario» para recuperar parte del terreno perdido.

«Vamos dando pasos. Ahora hemos acometido el cambio de iluminación led en nuestros municipios. Esa tecnología nos permite un ahorro del cincuenta por ciento en el gasto. Como ya he dicho el Ayuntamiento ha mejorado mucho su economía, ha dicho adiós a una deuda terrible y ahora estamos en condiciones de afrontar proyectos en beneficio de todos los vecinos«, ha concluido el edil.