Matallana es poesía y música

El Barrio de La Estaciónpretendía convertirse en un referente cultural con su primera velada poético-musical y lo ha conseguido. Así lo refrendaron la gran multitud de vecinos que se acercaron en la tarde de este viernes hasta el antiguo ayuntamiento de la localidad de Matallana de Torío para disfrutar de una noche única rodeados de las mejores voces de la poesía y la música leonesa en la I Velada Poético-Musical «Ecos de la Estación».

Un acto que contó con la intervención de los autores Antonio Manilla, Óscar Rodríguez, Olga Macías, Merche Andrés y Marta Redondo para dar voz a sus poemas y del coro La Estación que interpretó temas tan conocidos como 'A la entrada de León', 'Cuando un amigo se va', 'Let it be' de The Beatles para finalizar con el 'Himno a León' y entonar 'Santa Bárbara', un himno en plena cuenca minera.

Una exitosa jornada que llenó el viejo consistorio y que pretende convertirse en un nuevo atractivo para la zona.