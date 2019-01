Lois, en la montaña de Riaño, protagoniza el cupón de la Once Un instante de la presentación del cupón de la Once sobre Lois. Cinco millones y medio de cupones difundirán la localidad leonesa | El cupón hace alusión a la Asociación Cultural La Cátedra de Lois, que se fundó en el año 1991 LEONOTICIAS León Viernes, 11 enero 2019, 17:24

El director de la Once en León, Oscar Pérez, y el presidente de la Asociación cultural, La Cátedra de Lois, Ángel Jesús Fernández, acompañado de María del Mar Carolina del Blanco han presentado este cupón, en un acto que ha tenido lugar en la Catedral de la Montaña de la localidad de Lois, así como otros miembros de la mencionada asociación.

En dicho acto se ha contado con la presencia de Francisco Javier García Alvarez Diputado Delegado de Desarrollo Rural y Medio Ambiente y Luis Mariano Santos Reyero, Procurador de Unión del Pueblo Leonés (UPL) de las Cortes de Castilla y León, alcaldes de diferentes localidades de la zona, Marta Prieto Sarro autora del libro 'Lois, La Cátedra de la Montaña', y otras personas relacionadas con la cultura de la provincia de León.

Ha actuado como maestro de ceremonias Don Alfonso García, maestro y escritor. Intervinieron en el mismo Don Ángel Alonso Torneros, María del Mar Carolina del Blanco y Oscar Pérez López.

Imagen del cupón promocional con Lois como referencia.

Casa del Humo

La localidad de Lois está rodeada de repliegues rocosos, y situada en la cuenca del Río Dueñas. Destacan su iglesia, denominada La Catedral de la Montaña, de Fabián de Cabezas, de estilo Barroco tardío sin ornamentos. Tiene una sola nave y crucero con bóveda de cañón y cúpula de media esfera.

Destaca también la Casa del Humo, ejemplo de arquitectura tradicional montañesa, de más de 200 años, construida en piedra y madera, y cubierta de paja, el palacio de los Rodríguez Castañón, el palacio de los Álvarez Acevedo y el palacio de los Álvarez Reyero. Recorriendo sus calles podremos leer paneles explicativos en los numerosos edificios singulares que alberga la localidad. Aprovechando esta presentación del cupón, se inaugurará la rotulación en Braille de los mismos, facilitando el acceso a la información que contienen a las personas con déficit visual.

Es famoso el pueblo de Lois en toda la montaña por la Cátedra de Latín, que fue fundada por Jerónimo Rodríguez-Castañón, lo que convirtió a la localidad en un referente cultural del siglo XVIII.

El cupón hace alusión a la Asociación Cultural La Cátedra de Lois, que se fundó en el año 1991 para promover y proponer un espacio común de entendimiento, disfrute y enriquecimiento, a través de diferentes manifestaciones sociales, culturales y artísticas. Todo ello encaminado a la conservación, estudio, recopilación y divulgación del patrimonio Histórico y Cultural del pueblo.

'La Paga'

El Cupón Diario de la Once ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar «La Paga» de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Los cupones de la Once se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la Once. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos Once (juegosonce.es), y establecimientos colaboradores autorizados.