Una localidad ligada al Concejo de Fenar, la solución a ¿En qué pueblo de León estoy?

Llega la solución del segundo reto de ¿En qué pueblo de León estoy?

I. Santos

I. Santos

León

Miércoles, 1 de octubre 2025, 08:18

¿Serías capaz de descubrir en qué pueblo de la provincia de León estamos en 45 segundos? Con este reto os proponíamos un divertido juego para descubrir los pueblos de la provincia cada lunes.

Muchos han sido los comentarios que han dado con la solución de esta impresionante villa con mucha historia y patrimonio por descubrir. ¿Ya sabes cuál es? Os dejamos la última pista y es que la localidad está ligada al antiguo Concejo de Fenar.

¿Sabéis ya la solución? Efectivamente, esta semana hemos visitado Brugos de Fenar. Una localidad perteneciente al municipio de La Robla, en la provincia de León, que se encuentra situada en el valle del río Bernesga.

Su historia, como ya os adelantamos, está ligada al antiguo Concejo de Fenar y fue una zona de importancia ganadera y agrícola, como sugiere su ubicación junto a antiguos caminos como el de Merinas. En sus alrededores, hay vestigios de poblados prerromanos, indicando una ocupación antigua del territorio. 

Brugos de Fenar, o mejor dicho los terrenos que ocupa la localidad en la actualidad, debieron tener un destino ganadero y agrícola desde la época de la colonización romana, como sugiere el nombre antiguo del lugar, Heranedo o Fenaredo. Además, se han encontrado en la zona alta vestigios de un castro o poblado prerromano.

Actualmente, Brugos de Fenar es una pedanía del municipio de La Robla. Una localidad enmarcada en medio de la naturaleza y con múltiples opciones para disfrutar de la misma. Brugos celebra las fiestas patronales el 23 de abril en honor a San Jorge.

Te puede interesar

