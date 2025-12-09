León mira con preocupación la Peste Porcina Africana: «Si va a peor, la repercusión será incalculable» El virus reapareció en fauna salvaje en Cataluña y tensiona al sector porcino y los mercados

Lucía Gutiérrez León Martes, 9 de diciembre 2025, 08:21 Comenta Compartir

La reaparición de la Peste Porcina Africana en seis jabalíes salvajes de la sierra de Collserola, en Barcelona, ha devuelto a España al mapa de riesgo zoosanitario y ha encendido las alarmas en la provincia de León.

Aunque el Ministerio de Agricultura señala que los casos no han salido del foco inicial y que no se ha producido un empeoramiento, la incertidumbre ya se refleja en el mercado y en la preocupación del sector ganadero.

Una repercusión en el mercado visible

El secretario general de ASAJA Castilla y León, José Antonio Turrado, explica que más allá de la mortalidad en fauna salvaje, el verdadero temor es que el virus llegue a las granjas: «Lo que sabemos ahora es que hay repercusión en el mercado, las lonjas han cotizado a la baja y lo previsible es que vaya a peor y no se arregle en las próximas fechas».

Recuerda que España produce el doble de carne de cerdo de la que consume, por lo que la exportación es vital. Si los países terceros dejan de comprar, «congestionamos el mercado, se arruinan los mataderos y las empresas de la carne de cerdo». Añade que, aunque España ofrece garantías sanitarias, «no basta con darlas, también necesitan valorarlas».

Afectados en la provincia

El problema se agrava porque el precio del cerdo ya estaba en niveles muy bajos: de 1,8 €/kg en otros momentos, había caído a 1,30 €/kg, con gran parte de los productores «vendiendo a pérdidas». Tras conocerse los casos de Peste Porcina Africana, la cotización descendió de nuevo hasta 1,20 €/kg y la lonja de Zamora también ha registrado bajadas, lo que apunta a una tendencia negativa que podría alcanzar a León.

En la provincia operan entre 60 y 80 granjas dedicadas al cebo y una industria de gran peso como Embutidos Rodríguez, con casi 1.000 trabajadores y una parte importante de su negocio orientado a la exportación. Turrado advierte de que el impacto no afectaría solo a los productores, sino a toda la cadena agroalimentaria.

Animales silvestres sin control

Por su parte, la secretaria general de UGAL, Sonia Castro, señala que el riesgo para la cabaña porcina es elevado si la enfermedad se extiende, dado que España es un gran exportador. Aun así, pide calma: ya que la enfermedad no afecta a los humanos y la carne sigue siendo segura para el consumo.

Explica que los países compradores mantienen, por ahora, su compromiso de seguir adquiriendo carne española, aunque algunos muestran reticencias pese a que el mercado está oficialmente abierto fuera de Barcelona. Destaca además que las granjas trabajan con medidas estrictas de bioseguridad: vigilancia especial, vallados y control de accesos, y reclama un mayor control de los animales silvestres, responsables de la introducción de muchas de las enfermedades actuales. «Nosotros llevamos tiempo avisando de la sobrepoblación de algunas especies».